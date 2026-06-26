El comercio premium expande la 'milla de oro' de València ante la falta de locales en el centro

La falta de locales en el centro de València ha expandido el eje comercial premium de València. La disponibilidad en las calles más buscadas por las marcas es prácticamente inexistente y los alquileres están en máximos, según revela un informe de la consultora Cushman & Wakefield al que ha tenido acceso este periódico. El Cap i Casal se ha afianzado como el tercer gran mercado en España para operadores nacionales e internacionales.

Vías como Convento Santa Clara o la calle de Horneros en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento se han convertido en una alternativa ante la falta de espacio en Colón o Jorge Juan. El análisis de la consultora incide en que València combina una demanda comercial impulsada por el turismo con una oferta limitada en sus principales ejes.

El mercado premium valenciano cuenta con 186 locales distribuidos en cinco calles principales y registraba una disponibilidad de tan solo el 6% en el primer trimestre de 2026. "Durante 2025 se cerraron 14 operaciones en los ejes prime y superprime, reflejando el dinamismo de un mercado que mantiene una elevada actividad pese a la escasez de espacios disponibles", apunta el documento.

La actividad se concentra en las principales arterias comerciales de la ciudad. La calle Jorge Juan ha registrado las incorporaciones recientes de Lacoste (290 metros cuadrados), Saigu Cosmetics (217 metros) y Antony Morato. Por su parte, la calle Colón mantiene su papel como principal corredor comercial de València con incorporaciones como la apertura de Álvaro Moreno en el número 15, con 620 metros cuadrados, y la llegada de Satisfyer al número 13 (223 metros). A estas aperturas se suman la llegada de operadores como Swarovski y José Luis Joyerías.

Fortaleza de la demanda

La fortaleza de la demanda y la limitada disponibilidad han contribuido a la estabilidad de las rentas prime. Los alquileres están en máximos y la consultora prevé que seguirán al alza ante la falta de locales.

El eje comercial se está expandiendo en el entorno del paseo de Russafa, donde se registraron "múltiples transacciones durante 2025 con operadores como Souvenirs, Kokolo y Friking". "Otras ubicaciones como las calles Convento de Santa Clara o la de Horneros también han registrado nuevas aperturas, reflejando una expansión progresiva del interés de las marcas hacia ejes secundarios dentro del centro", destaca el análisis.

El motor del turismo

València se ha posicionado como un destino de referencia en el turismo mediterráneo, como demuestra el crecimiento sostenido en la llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales. La ciudad recibió más de 2,1 millones de viajeros el año pasado, con un crecimiento del 3,53 % respecto al año anterior. Esto ha provocado que el Cap i Casal haya consolidado su posición como uno de los mercados comerciales "más maduros y reconocibles" de España.

Séptima calle más cara de España

La calle Colón ha consolidado su posición entre las principales arterias del país. La vía comercial es la séptima más cara de España (tras los principales enclaves de Madrid y Barcelona y la calle Marqués de Larios de Málaga) con una renta media de 150 euros el metro cuadrado al mes (para una tienda de 200 metros). El coste de los alquileres en la calle Colón ha subido un 15 % en el último año por la guerra abierta entre las principales marcas de moda por hacerse un hueco en el que es considerado el principal escaparate comercial de València. Según Cushman & Wakefield, la calle Colón ya es más cara que la calle Goya de Madrid (que tiene una renta media de 130 euros el metro cuadrado).

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Inditex copa junto a El Corte Inglés los mejores espacios en la calle Colón. En concreto, el grupo de origen gallego que lidera Amancio Ortega está presente con las marcas Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Zara Home, Lefties (que ocupa el inmueble donde estuvieron Lanas Aragón y Marks & Spencer) y Stradivarius. La vía comercial más cara de València también cuenta con la presencia de marcas como Media Markt, Apple, Mango o Tag Heuer. Además, el Valencia CF trasladó su tienda de referencia de la plaza del Ayuntamiento a Colón.