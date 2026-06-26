Foro Valencia Real Estate
València mira al área metropolitana para responder al desafío de la vivienda
Representantes institucionales, promotores y expertos coinciden en la necesidad de generar más suelo, agilizar los trámites y reforzar la colaboración público-privada para aumentar la oferta inmobiliaria
La crisis de acceso a la vivienda que sufre València y su área metropolitana exige más suelo disponible, una mayor colaboración público-privada y una estrategia coordinada entre todas las administraciones para aumentar la oferta y facilitar el acceso de jóvenes y familias.
Esa fue la principal conclusión que compartieron este martes los participantes del último Foro Valencia Real Estate, un encuentro organizado por Levante-EMV con el impulso de Safadi Group, en el que representantes institucionales y expertos del sector reclamaron una visión metropolitana para el crecimiento de la capital, mayor agilidad administrativa y medidas fiscales y financieras que contribuyan a hacer frente a uno de los principales desafíos económicos y sociales de la actualidad.
El sector reclama medidas estructurales frente a un problema que considera de alcance estatal
El foro tuvo como eje central una mesa redonda moderada por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, Silvia Tomás, en la que participaron el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de València, Juan Giner; el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández; el vicepresidente de Aprova y consejero delegado de Urvitra, Pedro Villa; el doctor en arquitectura, José María Tomás; y el CEO de Safadi Group, Dr. Kaled Safadi.
Pacto nacional sobre vivienda
La apertura del debate estuvo protagonizada por el responsable de Vivienda del Ayuntamiento de València, quien explicó que la actuación municipal frente a la crisis de vivienda se sustenta en tres pilares: «suelo, planeamiento y licencias». Giner defendió los cambios en la ordenanza impulsados por el consistorio que han permitido reducir el atasco administrativo heredado que, según cifró, acumulaba «más de 22.000 expedientes de licencias en la ciudad».
En la misma línea, reivindicó la puesta en marcha de hasta 18 PAIs a lo largo y ancho de la ciudad para aumentar la oferta residencial y aseguró que en estos tres años de mandato «hemos dado licencias para construir 4.360 viviendas en la ciudad», 1.314 de ellas aprobadas en el primer semestre de 2026.
En este sentido, destacó la colaboración público-privada como «el eje vertebrador» que ha permitido agilizar la tramitación de expedientes. Para hacer frente a la crisis de vivienda, el edil apostó por una estrategia metropolitana, la redensificación urbana y un gran pacto nacional: «El problema tiene que abordarse a nivel nacional, con una coordinación muy seria entre todas las administraciones», concluyó.
Medidas fiscales
El CEO de Safadi Group valoró positivamente las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de València para agilizar los expedientes, aunque alertó de que el crecimiento demográfico avanza más rápido que la generación de vivienda. «Si asumimos que en València hacen falta alrededor de 100.000 viviendas más, es evidente que necesitamos generar nuevo suelo», aseveró. A este respecto, advirtió que el crecimiento residencial fuera de la capital será «inviable» sin reforzar la movilidad y las infraestructuras de acceso a la ciudad.
La falta de suelo finalista y la lentitud administrativa siguen limitando la construcción
Así, abogó por buscar alternativas para un futuro inmediato «mediante la fabricación o generación de la materia prima» y propuso «apostar por las ciudades verticales», un nuevo modelo de urbanismo que promueva la construcción en altura, más adaptado a las necesidades actuales y a las características de València, rodeada por mar y huerta, factores que dificultan el desarrollo.
Durante el debate, el doctor Kaled Safadi insistió en que el verdadero problema «es el acceso a la vivienda, no la demanda», por lo que reclamó una implicación directa del Estado para, junto a las administraciones autonómicas y locales, afrontar un problema que calificó de «institucional». Además, planteó medidas fiscales para facilitar la compra en casos determinados, destacando «un IVA superreducido del 4% para primeras viviendas y para la gente joven».
Liberar suelo dotacional
Por su parte, el doctor en Arquitectura, José María Tomás, advirtió del crecimiento poblacional y de demanda «importante» que se espera en los próximos años, citando el informe de la Cámara de Comercio que alertaba de la necesidad de generar «unas 130.000 viviendas en la provincia de Valencia en los próximos cinco años». Así, urgió a «tomar medidas para que no haya un desequilibrio entre las necesidades de la sociedad y la realidad».
Los expertos coinciden en que la ampliación de la oferta exige reforzar las conexiones entre la capital y su área metropolitana
Para poder impulsar desarrollos urbanísticos, apuntó, «necesitamos gestionar suelo». Así, defendió liberar suelo dotacional sin uso para construir vivienda asequible de alquiler y atender a un sector de la población que necesita vivienda y que no la tiene. «Estoy convencido de que a corto plazo es una medida táctica que debe dar paso a convertirse en estratégica», defendió.
Además, el experto reclamó una visión metropolitana del crecimiento urbano vinculada al transporte público y a la mejora de las infraestructuras y fijó como prioridad el desarrollo de vivienda dotacional asequible. «Es el mensaje más importante y necesario en este momento», incidió.
Complejidad administrativa
Por último, el vicepresidente de Aprova, Pedro Villa, advirtió de que el sector lleva «más de diez años» alertando del desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda, agravado tras la crisis de 2008, cuando el tejido promotor se redujo de 350 asociados a solo ocho. Denunció además la falta de suelo finalista en el área metropolitana de València y reclamó su puesta a disposición del sector para poder incrementar la producción.
Villa criticó el exceso de regulación y la complejidad administrativa, que encarecen la vivienda junto a una presión fiscal que situó en torno al 25% del precio final. También pidió más seguridad jurídica y viabilidad financiera, factores que considera clave para que vuelva a haber inversión en régimen de alquiler. Además, reclamó agilizar los trámites y nuevas ayudas al primer acceso. Asimismo, matizó que la industrialización de la construcción «será una solución a medio plazo, pero no inmediata».
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