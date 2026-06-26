Krista Walochik, Laura García, María Ángeles Marced y Vicky Sevilla, premios EVAP 2026

La Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) ha dado a conocer a las galardonadas de la XIX edición de los Premios EVAP. Este año se distingue a Krista Walochik con el Premio EVAP a la Diversidad; a Laura García con el Premio EVAP a la Integridad; a Mª Ángeles Marced con el Premio EVAP a la Profesionalidad; y a Vicky Sevilla con el Premio EVAP Joven Talento, según ha informado la entidad presidida por Marta Iranzo en un comunicado.

Estos premios "buscan reconocer la trayectoria de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen a generar referentes femeninos en la sociedad y a impulsar una mirada más diversa, íntegra y profesional en el entorno empresarial, científico, tecnológico y social. De esta manera se visibilizan trayectorias que han abierto camino en sectores y espacios de decisión donde la presencia de mujeres continúa siendo clave para avanzar hacia una sociedad más equilibrada, plural y representativa".

Además de buscar mujeres con una larga trayectoria profesional, EVAP "también pretende visibilizar perfiles más jóvenes, así a través del premio Joven Talento, reconoce a mujeres menores de 35 años cuya proyección profesional destaca por su excelencia, potencial e influencia inspiradora. También se otorga un reconocimiento especial elegido por votación entre las más de 450 asociadas que conforman EVAP".

Premio a la Diversidad

Krista Walochik, Premio EVAP a la Diversidad, es presidenta del International Women’s Forum España, cofundadora y Senior Advisor de Talengo. A lo largo de su trayectoria profesional en España y Reino Unido ha dirigido firmas internacionales de consultoría de liderazgo y búsqueda de altos directivos y consejeros, aportando además experiencia como consejera en empresas cotizadas, privadas y organizaciones del tercer sector. Es una de las grandes referentes en liderazgo, gobierno corporativo y diversidad en los consejos de administración.

Los integrantes del jurado de los Premios EVAP 2026 / Levante-EMV

Premio a la Integridad

El Premio EVAP a la Integridad recae en Laura García. Diseñadora industrial y cofundadora y CEO de Zapato Feroz, ha impulsado un proyecto empresarial basado en la salud, la sostenibilidad y el desarrollo natural del pie infantil. Su liderazgo ha convertido la marca en un referente del calzado respetuoso, demostrando que es posible crecer con un modelo de negocio sostenible y responsable con las personas y el entorno.

Premio a la Profesionalidad

Por su parte, María Ángeles Marced obtiene el Premio EVAP a la Profesionalidad. Ingeniera Superior de Telecomunicación y doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado una extensa carrera en el sector tecnológico y de los semiconductores. Fue presidenta de la división europea de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, y anteriormente ocupó puestos de alta dirección en compañías como Intel y Philips Semiconductors. En 2024 fue nombrada presidenta honorífica del clúster valenciano de semiconductores, desde el que trabaja para liderar el diseño de nuevos chips fotónicos.

Talento Joven

El Premio EVAP Joven Talento es para Vicky Sevilla, chef y propietaria del restaurante Arrels, en Sagunto. Considerada una de las representantes más destacadas de la nueva cocina valenciana, su trayectoria ha sido reconocida con una Estrella Michelin y un Sol Repsol. Su trabajo se caracteriza por una cocina mediterránea contemporánea, muy vinculada al territorio, al producto local y a la reinterpretación de la tradición.

Además, forma parte de una generación de cocineras que han contribuido a dar una mayor visibilidad al papel de la mujer en la alta gastronomía española, dentro de un sector históricamente muy masculinizado.

La XIX edición de los Premios EVAP reunirá a representantes del ámbito empresarial, institucional, social y profesional de la Comunitat Valenciana en una gala que volverá a poner en valor el papel de las mujeres como motor de transformación, innovación y liderazgo. Este año se celebrará el 22 de octubre, en el Roig Arena.

El jurado

El jurado encargado de otorgar los Premios EVAP de este año ha estado compuesto por la vicepresidenta de EVAP, Sandra Deltell; el presidente de Concoval, Emilio Sampedro; la presidenta de ITENE, Marta Codoñer; la socia fundadora de EDICOM, Ana Darder; la directora de IKEA en València, Diana Carrero; la presidenta del Club de Marketing Mediterráneo, Eva Prieto; y la delegada editorial de La Razón en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia; Alicia Martí.

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El jurado lo completan la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrent y premio EVAP 2025 a la Integridad, Lucía Mayordomo; la CEO del Grupo Sorolla Educación, Mayte Ramos; el director general del grupo Hello Valencia, Miguel de Vicente, y la agente de Diversidad e Inclusión de CaixaBank en la C.V., Encarna Alcaide.