Países europeos buscan peluqueros valencianos con ofertas que duplican sus salarios

La escasez de mano de obra cualificada en el sector de la peluquería en algunos territorios de Europa como los países nórdicos (especialmente Noruega), Francia y Gran Bretaña, entre otros, está generando una fuerte búsqueda de estos profesionales en toda España, incluida la Comunitat Valenciana. Estas oferta laborales que vienen del exterior llegan a duplicar, en términos económicos, el sueldo medio que percibe un oficial de primera en València -unos 1.350 euros mensuales- si bien esa cantidad incluso puede situarse entre los 3.500 y 4.000 euros.

El Gremio de Peluquería y Belleza de València reconoce, en declaraciones a Levante-EMV, que el sector "sufre una marcada escasez de profesionales, aunque esa situación es mayor en otros países", explica Daniel Gallego, representante de dicha asociación profesional. En ese sentido, apunta que la búsqueda de trabajadores del ámbito de la peluquería en otros países es mayor que España y por eso vienen aquí con "con ofertas atractivas en sueldo y que superan con creces los salarios españoles", comenta este dirigente de la asociación gremial. Sea como fuere, apunta que en algunas ocasiones estas ofertas laborales no se concretan "por razones personales y las dificultades de la vivienda en muchos países", destaca Gallego.

Propuestas laborales

Algunos portales de empleo como Jobsora, constata que Noruega destaca por el reclutamiento directo de profesionales en el extranjero (por ejemplo, mediante ofertas de empleo impulsadas en zonas de España) para satisfacer la alta demanda de expertos en estética y corte de pelo. En concreto, hay ofertas laborales en Noruega que inicialmente ofrecen 2.300 euros netos al mes para quienes tienen entre 0 y 2 años de experiencia. "Se añadirán bonificaciones adicionales en función del rendimiento, las horas extraordinarias y las ventas de productos. Para los candidatos con experiencia contrastada, el salario es mayor", apunta Jobsora.

De hecho, según el presidente del Gremio de Peluqueros de Castellón, Juan Hernández, Noruega está ofreciendo ya sueldos de 4.000 euros, valorando sobre todo la experiencia profesional y el nivel de inglés, tal como publica el diario 'Mediterráneo'. Los generosos honorarios de las ofertas internacionales contrastan con el marco salarial de algunas autonomías, advierten estas mismas fuentes.

Las empresas de reclutamiento de personal de la peluquería buscan "profesionales con vocación y un mínimo de un año de experiencia". Además, se muestran dispuestas a pagar el vuelo y ofrecer cursos de formación. "Únete a una de las principales cadenas de peluquería de los países nórdicos y experimenta trabajar en un entorno internacional. ¿Eres un peluquero apasionado que ama su oficio y pude comunicarse en inglés? ¡Esta es tu oportunidad!". Así comienza la descripción de una vacante de empleo para Noruega de la consultora Eutalents.

Otros países

También Reino Unido mantiene un crecimiento sostenido en su industria de la belleza, con un volumen de negocio que impulsa la contratación constante de peluqueros, cuyos ingresos superan con creces los de España. Por su parte, Suiza, aunque no requiere tantos empleados debido a su menor población, es el país con los salarios más altos del mundo para esta profesión, con sueldos que también superan los 3.000 euros mensuales.

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A pesar de las ofertas laborales que vienen del extranjero, desde el Gremio de Peluquería y Belleza de València constatan que las vacantes de empleo del sector "tampoco son fáciles de cubrir, tal como ocurre con tantos otros oficios profesionales, con horarios especiales, de los que muchos jóvenes rehúyen", concluye Daniel Gallego.