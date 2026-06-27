Deale: "Se está acelerando la venta de pymes familiares en la Comunitat Valenciana"

"El proceso de venta de pymes familiares se están acelerando tanto en España como en la Comunitat Valenciana" en los últimos años, asegura Gerard Garcia, fundador de Deale, una plataforma digital con sede en Barcelona especializada en simplificar la compraventa de empresas. El incremento en el número de operaciones está muy relacionado con los cambios que está experimentando la propiedad de las firmas familiares: "La segunda generación se sentía de alguna forma obligada por la primera para continuar con el negocio, pero luego ha dejado libertad a la tercera para que no se vincule necesariamente con el proyecto, de tal forma que muchos nietos de los fundadores han optado por otras profesiones".

Así las cosas, muchas firmas se quedan sin relevo y sus dueños se decantan por la venta. Este es el principal motivo, según Garcia, de las operaciones de compraventa de pymes que se están produciendo. En concreto, acaparan un 60 % del total. Otro 30 % es porque la propiedad se ha visto afectada por circunstancias como una separación de cónyuges, problemas de salud o disputas familiares. El 10 % restante obedece a ventas parciales de una firma con el propósito de impulsar el crecimiento.

Fundación

Deale fue fundada por Gerard Garcia, que procedía de la banca de inversión, en 2021. Al año siguiente, tras una ronda de financiación, su parte se redujo al 40 % para propiciar la entrada de diversos inversores como Nortia o el family office BClan. En la actualidad cuenta con más de 23.000 usuarios registrados, entre ellos 9.500 pymes, 10.380 inversores y 3.000 asesores. La empresa, que el año pasado tuvo unos ingresos de 3,4 millones de euros, "no asesora en este tipo de operaciones, sino que cedemos un espacio en el que informamos a posibles vendedores y posible compradores sobre los pasos que hay que dar y les suministramos información sobre empresas de sus respectivos sectores".

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Operaciones en València

Garcia explica que, desde 2023, Deale -que acaba de poner en marcha Deale Credit para facilitar financiación en este tipo de operaciones- ha cerrado tres operaciones en la Comunitat Valenciana en las que comprador y vendedor estaban adheridos a la plataforma y otras doce en las que el adquiriente no formaba parte de la misma. Se trata de empresas con una facturación de entre 200.000 y 16 millones de euros y pertenecen a sectores como las manufacturas, el transporte, la construcción, la salud o la energía. El valor de compraventa ha ido de los 175.000 a los 7,3 milones de euros. El comprador suele ser un industrial que quiere diversificar negocio o un 'family office' que actúa como inversor.