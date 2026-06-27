La Fundación Laboral de la Construcción refuerza la capacitación del sector en la Comunitat Valenciana con cerca de 15.000 alumnos

Cintillo Foro Valencia Real Estate / ED

La falta de mano de obra cualificada se ha convertido en uno de los principales desafíos para el crecimiento del sector de la construcción. En plena transformación, las empresas demandan profesionales capaces de responder a las nuevas exigencias en materia de sostenibilidad, rehabilitación, industrialización o digitalización. Al mismo tiempo, el relevo generacional se presenta como una necesidad estratégica para garantizar la competitividad futura.

En este contexto, la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunitat Valenciana se ha consolidado como uno de los principales aliados del tejido empresarial. La entidad paritaria, integrada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT FICA, ha presentado recientemente su Memoria de Actividades 2025, bajo el lema «Eres lo que construyes», que recoge los principales hitos alcanzados en materia de formación, empleo y seguridad y salud laboral.

Alumnado más joven

Los datos reflejan el alcance de esta labor. Durante 2025, la Fundación Laboral de la Construcción formó a 14.814 profesionales en la Comunitat Valenciana, un 40,6 % más que el año anterior, mediante 1.400 cursos y más de 358.000 horas de formación. La actividad se desarrolló en las tres provincias, con 8.747 personas formadas en Valencia, 3.550 en Castellón y 2.766 en Alicante.

Detrás de estas cifras hay una realidad que preocupa a las empresas: la necesidad de incorporar talento cualificado. La oferta formativa de la Fundación Laboral de la Construcción responde a las necesidades reales del mercado. Más del 83 % del alumnado recibió formación en prevención de riesgos laborales, mientras que cerca de 2.400 personas se especializaron en oficios y profesiones del sector. Entre los cursos más demandados destacan los relacionados con albañilería, trabajos en altura, plataformas elevadoras y maquinaria de construcción.

Uno de los datos más significativos es el rejuvenecimiento del alumnado. Las personas de entre 16 y 25 años representan ya el 27,5 % del total, un 11,5 % más que en 2024. Además, casi la mitad del alumnado es de origen extranjero, lo que evidencia la capacidad del sector para atraer e integrar talento.

Conectando empresas y profesionales

Facilitar el encuentro entre empresas y profesionales es otro de los pilares de la Fundación Laboral de la Construcción. A través de Construyendoempleo.com, su portal especializado de empleo, se publicaron en 2025 un total de 9.726 vacantes y más de 1.100 empresas utilizaron esta plataforma, convertida en un referente para el sector. Albañiles/as, peones/as, encargados/as de obra, jefes/as de obra y gruistas fueron los perfiles más demandados.

La Fundación Laboral de la Construcción complementa esta labor con servicios y recursos especializados en seguridad y salud laboral. En un momento en el que la disponibilidad de profesionales se ha convertido en un factor determinante para la competitividad empresarial, la formación y el empleo de calidad se consolidan como una de las mejores inversiones para asegurar el futuro del sector.