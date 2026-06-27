Inmobiliario
El grupo andaluz ABU vende los pisos más caros de València en el único solar libre en el centro
Las viviendas de tres habitaciones superan con creces el millón de euros y los áticos tienen piscina
La promotora andaluza ABU ha puesto en venta los pisos de obra nueva más caros de València. La promoción está en el último solar disponible en el barrio del Pla del Remei y la inmobiliaria va a invertir 16 millones de euros en su desarrollo. El piso más barato parte de 495.000 euros y los de tres habitaciones superan el millón de euros. Fuentes del sector inmobiliario explicaron que el coste medio de los pisos es de 7.500 euros el metro cuadrado.
Es el primer proyecto de ABU en la Comunitat Valenciana y está enfocado al mercado de lujo. El solar se encuentra en el número 11 de la calle Russafa (en el tramo entre la Gran Vía y la calle Colón). El edificio tendrá pisos de una habitación, tres y cuatro. A pesar de los elevados precios, el proyecto ha disparado el interés en el mercado entre valencianos de alto poder adquisitivo.
Entre los inmuebles en venta hay pisos de tres habitaciones que superan con creces el millón de euros y dos áticos, según las mismas fuentes. Los áticos disponen de dos terrazas a diferente altura y piscina propia. Todas las viviendas están diseñadas con un salón con cocina abierta que da a la calle Russafa. Las habitaciones miden más de 10 metros cuadrados. El edificio tendrá más de 2.000 metros cuadrados de suelo residencial y un local comercial.
Inmobiliaria sevillana
La inmobiliaria, con sede en Sevilla y fundada por el empresario Jesús Vera, subraya que el proyecto de València supone un hito dentro de su estrategia de expansión nacional. La compañía destaca que busca ubicaciones en "zonas privilegiadas" con escasa oferta de obra nueva. ABU subraya que el Pla del Remei es "una de las zonas más exclusivas de València, con edificios residenciales de alto nivel".
"Esta zona continúa cumpliendo con el propósito con el que nació: ser el barrio donde habitan las mayores rentas de València", añade la promotora. El edificio tendrá 14 viviendas. En las cuatro primeras plantas habrá tres viviendas en cada una, mientras que el ático está reservado para dos viviendas.
El doble de cara
El coste de esta promoción de la calle Russafa prácticamente dobla el de la obra nueva en València, que está por las nubes. El precio de los pisos de obra nueva en València ha roto este año el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València.
Hasta ahora, esos precios estaban reservados a las promociones de obra nueva en ciudades como Madrid o Barcelona. La falta de oferta y la competencia por los pocos pisos que salen al mercado han tensionado al máximo el precio de la vivienda en el Cap i Casal.
Además, el coste del suelo se ha disparado en el Cap i Casal por la falta de solares disponibles. El año pasado, el tope medio estaba en unos mil euros el metro cuadrado. "Ahora hay operaciones en las que se está pidiendo entre 1.700 y 2.000 euros el metro cuadrado. Estas operaciones no se están cerrando porque el coste de los pisos se dispara. A esos precios tienes que vender la vivienda a entre 7.000 y 8.500 euros el metro cuadrado", advierten los expertos.
Los tasadores han constatado que el valor de la vivienda es un 40 % más alto en el Cap i Casal que en Mislata, Torrent o Paterna. La diferencia se debe al coste del suelo porque los materiales son similares por las exigencias del código de edificación. Los municipios junto a València más económicos para comprar un piso son Burjassot y Quart de Poblet, según revela un análisis de la tasadora Sociedad de Tasación al que ha tenido acceso Levante-EMV.
El precio medio de la vivienda nueva en la Comunitat Valenciana alcanzó al cierre de 2025 los 2.261 euros el metro cuadrado. La tasadora subraya que es el máximo histórico tras superar el alcanzado en diciembre de 2007, pico de la burbuja inmobiliaria. En los últimos doce meses, el coste de la vivienda de obra nueva ha subido un 8,6 % en el conjunto de la C. Valenciana.
Sociedad de Tasación
El estudio de Sociedad de Tasación revela que el coste de los pisos nuevos en el Cap i Casal se ha encarecido un 50 % en 10 años al pasar de 168.200 euros de media una vivienda de 100 metros cuadrados en 2015 a 253.000 euros a finales del año pasado. Solo en 2025, la subida acumulada del precio de la vivienda ha sido de un 9 %.
Los pisos de ABU van a ser más caros que los proyectados en la parcela de Mestalla. Entre las empresas interesadas por las parcelas del suelo del Valencia Club de Fútbol, algunas apuestan por promover pisos pequeños que partan de 600.000 euros y otras por viviendas de lujo más grandes con un coste de más de un millón.
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