La Ley de Propiedad Horizontal alerta: si un vecino no paga, el resto de propietarios pueden apelar a su artículo 21

La Ley de Propiedad Horizontal confirma que el artículo 21 proporciona a las comunidades de propietarios en España un instrumento legal efectivo para reclamar las deudas pendientes de pago de vecinos. Este mecanismo permite iniciar un procedimiento judicial simplificado especialmente ágil cuando la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euros, situación en la que no resulta obligatorio contar con la representación de abogado ni procurador.

Qué dice el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal

El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal versa sobre el impago de los gastos comunes, medidas preventivas de carácter convencional, reclamación judicial de la deuda y mediación y arbitraje. Permite reclamar deudas pendientes menores a 2.000 euros por una directiva que obliga a todo propietario a contribuir a los gastos comunes del edificio.

La ley establece que además de reclamarse la deuda por vía judicial, se elimina el derecho a voto del propietario en las juntas y se puede llegar incluso al embargo de sus bienes. Primero hay que reclamar la deuda y luego se comunica a la persona deudora por vía notarial o burofax, para que quede una constancia legal.

Si persiste la morosidad, se puede solicitar el embargo de bienes, tanto financieros como inmuebles, más acumulación de intereses por demora. La comunidad podrá reclamar todas las cantidades que se deban, tanto si se trata de gastos comunes ordinarios como extraordinarios (derramas), generales o individualizables, o fondo de reserva.

Medidas disuasorias

La junta de propietarios puede acordar medidas disuasorias como intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de algún servicio e instalación. Las medidas no pueden ser abusivas o desproporcionadas o afectar a la habitabilidad de los inmuebles.

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La identidad de los deudores puede hacer pública en el interior de la comunidad y los términos de su deuda, siempre y cuando no se vulnere la Ley de Protección de Datos. Esta medida también tiene carácter informativo y disuasorio para otros propietarios.