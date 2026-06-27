Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda: «La Comunitat Valenciana va a ser líder nacional e internacional en industrialización»

Cintillo Foro Valencia Real Estate / ED

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, defendió en el Foro Valencia Real Estate de Levante-EMV la estrategia impulsada por la Generalitat Valenciana para incrementar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda.

Durante su intervención, aseguró que al llegar al Consell en 2023 se encontraron con una situación marcada por un «desequilibrio estructural» entre oferta y demanda y una fuerte subida de precios tanto en compra como en alquiler. Por ello, destacó la importancia de escuchar al sector para realizar un diagnóstico adecuado: «Era muy importante conocer cuál es esa realidad».

Fernández señaló que una de las principales líneas de actuación ha sido la adaptación del marco normativo para impulsar la vivienda protegida. Como ejemplo, destacó que el nuevo decreto de VPO ha permitido que «más de 1.500 viviendas» promovidas por el sector privado estén ya en tramitación.

A ello sumó las medidas de simplificación administrativa y la colaboración con entidades acreditadas para agilizar procedimientos.

Colaboración público-privada

La movilización de suelo público constituye otro de los pilares del Plan Vive. Según explicó, 321 municipios de la Comunitat Valenciana se han adherido ya al convenio impulsado por la Generalitat Valenciana y en la actualidad se trabaja sobre «más de 200 parcelas» destinadas a vivienda protegida.

José María Tomás, Pedro Villa, Sebastián Fernández, Juan Giner, Dr. Kaled Safadi y Silvia Tomás durante el Foro Valencia Real Estate de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Además, defendió la colaboración público-privada como herramienta clave para aumentar la oferta. «Hemos apostado por esa colaboración público-privada, sin complejos», afirmó, recordando que actualmente hay más de 4.700 viviendas en desarrollo bajo esta fórmula.

El secretario autonómico también puso en valor la apuesta por la industrialización de la construcción, especialmente a través del Plan Vive Dana, y aseguró que la Comunitat Valenciana «va a ser líder nacional e internacional en industrialización».

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Finalmente, avanzó que el Consell impulsará los futuros Proyectos Habitacionales Locales para facilitar la construcción de vivienda asequible sobre suelo dotacional y reclamó medidas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda. «Tenemos que empezar por poner ese IVA superreducido para vivienda protegida», defendió.