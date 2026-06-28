Inteligencia artificial para el control total de los gastos en la construcción

La empresa tecnológica valenciana Trabe ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial para el sector de la construcción con el objetivo de transformar cómo se gestionan las obras. El sistema ofrece una visión unificada y actualizada de cada proyecto para anticipar desviaciones de presupuesto, tomar decisiones con mayor rapidez y mejorar la rentabilidad desde el primer momento. Trabe es una empresa tecnológica con sede en València especializada en software para constructoras. Su plataforma aplica inteligencia artificial para anticipar riesgos de obra en tiempo real, permitiendo un control real del margen, la reducción de pérdidas invisibles y la capacidad de anticiparse a los problemas en lugar de reaccionar cuando ya han ocurrido.

Muchas constructoras trabajan con datos dispersos que se analizan tarde y de forma aislada. Como resultado, los costes económicos se detectan cuando ya han impactado en el resultado, generando ineficiencias en las operaciones sin capacidad de anticipación. Además, se producen duplicidades y pérdida de tiempo en la organización de la información de la obra, lo que retrasa la toma de decisiones.

Desde el inicio del proyecto

El software de la tecnológica Trabe conecta en un mismo espacio todas las fases de la construcción, desde la planificación del proyecto y los presupuestos hasta la ejecución y el seguimiento económico. Permite gestionar pedidos, facturas y pagos, realizar previsiones de gasto y analizar la situación de cada proyecto de forma centralizada. La inteligencia artificial se convierte en el motor del sistema: analiza de forma continua lo que está ocurriendo —previsión, compras y ejecución— para identificar desajustes, anticipar retrasos y generar alertas antes de que impacten en el resultado económico.

Las constructoras que ya utilizan la plataforma desarrollada por Trabe han sustituido programas aislados por un entorno integrado donde la inteligencia artificial es el eje de la gestión de su actividad. Ahora operan con una plataforma que conecta y actualiza en tiempo real todos los datos económicos, sobre los que esta tecnología detecta incidencias y desviaciones, teniendo una mayor capacidad de anticipación y reacción.

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Cambio de sistema

Javier Pérez Torres, cofundador de la empresaTrabe, afirma: «Durante años, muchas constructoras han tenido que operar con herramientas no pensadas para su realidad. Trabe nace para darles una visión conectada de obra, costes y operativa en un único sistema, con información trazable y útil para decidir a tiempo». Juan Carlos Flores, CEO de Maryambe Construcciones, uno de los clientes de Trabe, señala en un comunicado de la firma valenciana: «Antes trabajábamos los datos cuando el proyecto ya había avanzado. Ahora tenemos visibilidad en tiempo real de lo que está ocurriendo, lo que nos permite detectar desajustes desde el inicio y anticiparnos antes de que afecten económicamente. Eso nos da más criterio a la hora de actuar».