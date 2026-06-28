Los salarios en administración pública y defensa en la Comunitat Valenciana se disparan un 18,8 % en un año

Un aumento vertiginoso. Los salarios en la administración pública han subido tanto que en solo un año se han situado en la zona alta de las actividades mejor pagadas en la Comunitat Valenciana, según la encuesta de coste laboral del primer trimestre de 2026 que acaba de publicar el Institut Valencià d'Estadística (IVE). Los sindicatos, sin embargo, discrepan abiertamente de esos datos.

Los costes salariales en la autonomía experimentaron en el período analizado un incremento del 4 % respecto al año anterior, con lo que se situaron de media en los 2.144 euros. Crecieron menos que en el conjunto de España, donde lo hicieron en un 4,9 %, hasta alcanzar los 2.403 euros. Por tanto, en la Comunitat Valenciana los trabajadores ingresan unos 259 euros menos. Los costes laborales, por su parte, se elevaron a 2.937 euros, también un 4 % más. En España están en los 3.278.

El IVE entra en el detalle de cuáles son los costes del trabajo y su evolución interanual en los grandes sectores en la autonomía que integran el CNAE, que es un sistema de códigos que identifica las actividades económicas en España. Uno de ellos es el correspondiente a 'Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria' y el mismo engloba, entre otros, a asuntos exteriores, defensa, justicia, las actividades generales de la administración pública, orden público y seguridad y protección civil.

Costes

El primer lugar del escalafón en crecimiento lo ocupa el citado sector, con un aumento del 16,7 % que eleva los costes laborales hasta los 3.896 euros de media. El aumento es superior si solo se toman en consideración los costes salariales, que incluyen todas las remuneraciones brutas que percibe el trabajador. Estos emolumentos, sumados a las percepciones no salariales (dietas de viaje o gastos de locomoción, entre otras) y las cotizaciones obligatorias a las Seguridad Social, son los que conforman los costes laborales. Pues bien, el aumento salarial es de un 18,8 % en el último año, con lo que se sitúa en 2.907 euros de media por trabajador.

Militares en la base Jaime I de Bétera en una imagen de archivo / JM LOPEZ

Ese casi un 19 % implica que en doce meses los empleados de administraciones públicas y defensa en la Comunitat Valenciana han incrementado sus salarios brutos en torno a los 550 euros. Un alza que eleva a esta actividad como la tercera mejor pagada, solo por detrás del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 4.406 euros y una subida del 8,1 %, y de actividades financieras y de seguros, con 4.246 euros y una reducción del 3,6 %. La cuarta posición corresponde a información y telecomunicaciones, con 2.882 euros y un alza del 2 %.

Hostelería

La última plaza la ocupa la hostelería, con solo 1.257 euros de salarios entre sus empleados y un incremento interanual de cuatro décimas. Muy cerca aparecen las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento con 1.356 euros y un aumento de 5,7 %.

Porcentualmente, el segundo sector con los costes laborales que más crecen es la construcción, con un 8 %, que baja al 7,3 % cuando solo se contemplan los costes salariales. Aquí, educación (7,7%) y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (8,1 %) están por encima. Pero el incremento general en esta actividad coincide con un momento en que los empresarios de esta actividad denuncian que la escasez de mano de obra -60.000 se necesitan en la Comunitat Valenciana, según la patronal- está provocando demoras de hasta cinco meses en la entrega de viviendas terminadas.

El personal de justicia también forma parte del grupo de administración pública / Jose Navarro

¿Por qué la administración pública ha experimentado ese incremento? El exdirector general del IVE hasta 2023, David González, apunta que "la causa más probable es una combinación de tres factores: primero, el efecto de los incrementos retributivos de los empleados públicos y posibles retrasos abonados en el trimestre; segundo, el aumento de cotizaciones y otros costes asociados; y tercero, un efecto estadístico de composición de la muestra (si ha cambiado el peso de determinados perfiles profesionales, jornadas o centros incluidos en la muestra, la media puede cambiar)".

González, que apunta que sus manifestaciones son una valoración general sobre el funcionamiento de la operación estadística y no una explicación contrastada de las causas concretas que hay tras esta variación, precisa que "no sería correcto explicarla solo como 'los funcionarios han cobrado un 18 % más', sino como 'el coste laboral medio en esa rama ha crecido mucho en el trimestre, probablemente por el efecto combinado de retribuciones, cotizaciones, posibles pagos atrasados y, puede ser, la muestra".

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Sindicatos

Los representantes de los trabajadores, desde luego, no comparten el trabajo estadístico. Desde CC OO-PV aseguraron a este diario que, "para todos los colectivos de la Administración General del Estado (solo personal funcionario y personal laboral), la comparativa 2025 versus 2026 en retribuciones viene determinada por el RDL 14/2025", que establece un incremento global máximo de un 2,5 % en 2025, de un 1,5 % en 2026 y, en este mismo año, un alza "adicional (si se cumple el IPC): puede aplicarse un +0,5% adicional y consolidable si la variación del IPC 2026 es ≥ 1,5%; se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos desde el inicio de 2026".