A vueltas con el MFP

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, ha instado a la próxima presidencia rotatoria de la UE, que recaerá en Irlanda, a preparar antes del mes de octubre una propuesta revisada del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Costa se desmarca de esta forma de la realizada hace apenas unas semanas por la Presidencia chipriota, que supondría una reducción del 2% sobre la propuesta inicial de la Comisión. El debate sobre el próximo presupuesto comunitario demuestra las discrepancias existentes entre los países frugales, con Alemania y Países Bajos a la cabeza, favorables a una contracción del gasto, y el grupo de 16 Estados miembros -entre los que se incluye España- que son partidarios de una mayor inversión.

Pese a que los ‘Amigos de la Cohesión’ son partidarios de un presupuesto comunitario que llegase al 2% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la Unión Europea -hay que recordar que la propuesta inicial de la Comisión representa el 1,26% de la RNB-, hay pocas posibilidades de que se produzcan aumentos significativos en el gasto comunitario para el próximo periodo de programación. Ante esta situación, Costa apuesta por generar nuevos ingresos que nutran el presupuesto comunitario, con gravámenes al juego, a las apuestas por Internet, al tabaco o a las empresas que facturen más de 100 millones de euros anuales, por citar algunos ejemplos. Ingresos que, en cualquier caso, no deberían interferir o minorar la recaudación de cada Estado miembro.

El próximo Marco Financiero Plurianual ha abierto un escenario de negociación complejo, con posturas antagónicas y un elemento de distorsión añadido. A partir de 2028 comienza el periodo de devolución de los préstamos solicitados para financiar el Fondo de Recuperacion -la deuda emitida en los mercados internacionales por la Comisión-, lo que detraerá alrededor de 25.000 millones anuales del presupuesto comunitario.

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Con estas dudas sobre su dotación económica y con las objeciones puestas por diferentes sectores, entre ellos el agroalimentario, por el diseño del presupuesto y el reparto definitivo de los fondos disponibles, se abre un periodo de incertidumbre que puede condicionar el futuro de la UE. Sin duda, se trata de una muy mala noticia en un momento en el que Europa debe encontrar su sitio para consolidar su condición de actor relevante en el nuevo paradigma geopolítico y económico global.