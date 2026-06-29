La Comunitat Valenciana sufre un déficit de 29.000 viviendas respecto a los hogares creados en 2025

La Comunitat Valenciana vuelve a situarse entre los principales focos del desequilibrio residencial en España. Según el último informe de la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI), 'Evolución de la producción de vivienda en España', el suelo valenciano registró en 2025 un déficit de 28.965 viviendas respecto a los hogares creados, con Alicante y Valencia como dos de las provincias con mayor brecha del país.

España vuelve a ampliar la distancia entre las viviendas que produce y los hogares que crea. Según el informe, en 2025 se registró un déficit nacional de 147.094 viviendas, un déficit que supera en un 40 % el observado en 2024.

"Este saldo negativo se explica por una doble dinámica: por un lado, el aumento de los hogares reales creados, que crecieron un 16 %; por otro, la caída de la oferta efectiva, con un descenso del 9 % en las viviendas terminadas. El resultado es un mercado residencial cada vez más tensionado, en el que la producción de vivienda no logra acompasarse al ritmo de crecimiento demográfico. A pesar de este dato, hay también algunas perspectivas positivas: los visados de obra nueva acumulan un crecimiento superior al 22 % desde 2024 y las calificaciones provisionales han mostrado aceleración en su gestión en los dos últimos ejercicios", destaca ACI.

Brechas más acusadas

Las mayores brechas se concentran en las provincias con más presión poblacional y económica. Además de Alicante y Valencia, en este grupo se encuentran Madrid, que lidera el déficit con 25.193 viviendas menos de las necesarias para absorber los hogares creados en 2025, un 31 % más que en 2024; y Barcelona con 8.798. Estas cuatro provincias vuelven a situarse en el núcleo del desequilibrio residencial nacional, aunque con comportamientos diferenciados respecto al año anterior.

Barcelona y Valencia lograron que su brecha crezca en menor magnitud que en 2024 por una moderación de la demanda. En el caso de Barcelona esta tendencia está vinculada a una reducción sostenida en la creación de hogares desde 2023 y un aumento de vivienda protegida frente a la libre.

Por su parte, Madrid y Alicante agravaron su déficit debido al aumento de creación de hogares en ambas provincias, pero con una visión positiva ya que cuentan con un crecimiento en visados y calificaciones provisionales que se transformarán en nuevos hogares próximamente.

La falta de obra nueva agrava el desequilibrio

Uno de los principales factores que explican este desajuste es la escasa puesta en marcha de nuevas viviendas.

En la Comunitat Valenciana, las señales de oferta futura "son especialmente relevantes", dice ACI. En las tres provincias, los visados "crecen de forma importante, y las calificaciones provisionales tienen una tendencia positiva en Alicante y Valencia. Sin embargo, esta mejora tardará en trasladarse al mercado y no compensa todavía el déficit acumulado desde 2021 de casi 147.000 viviendas, el más alto del país a nivel autonómico".

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Unas cifras residuales para la vivienda protegida

En la Comunitat Valenciana, la vivienda protegida también mantiene un peso limitado dentro del mercado. La comunidad registró 3.001 operaciones protegidas sobre un total de 114.977 transacciones, lo que representa alrededor del 2,6 % del total. "En Alicante, su presencia es especialmente reducida, mientras que en Valencia tiene algo más de peso, aunque todavía insuficiente para compensar el déficit residencial existente", concluyen.