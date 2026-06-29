ENVASES
Hinojosa invierte 36 millones en su planta de l'Alqueria d’Asnar para impulsar la economía circular
El proyecto integra una solución pionera de valorización energética que transforma los residuos del proceso en energía para autoconsumo
Hinojosa, firma valenciana especializada en soluciones sostenibles de envases y embalajes y una de las líderes del sector en España, ha presentado hoy el proyecto de modernización de su planta de papel Hinojosa Paper Alqueria, ubicada en l’Alqueria d’Asnar. Al acto ha acudido el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca , acompañado por Marian Cano García, consellera de Industria, y Rubén Martínez Hinojosa, presidente de la compañía.
La compañía reafirma su compromiso con la Comunitat Valenciana con la transformación de la planta de l'Alqueria en un referente de economía circular. Esta inversión de más de 36 millones de euros trasciende la mejora técnica para convertirse en una apuesta estratégica por la descarbonización, la valorización de residuos y el fortalecimiento del tejido social. En este contexto, el proyecto se consolida como un motor de empleo y dinamización económica para la zona. La inversión refuerza, además, el papel de Hinojosa Paper Alqueria como un activo industrial clave para la comarca y para la Comunitat Valenciana.
Capacidad productiva
En el plano operativo, este crecimiento se traduce en un hito de eficiencia: la iniciativa ha permitido incrementar la capacidad productiva de la planta en torno a un 20%, alcanzando las 128.000 toneladas anuales de papel reciclado. De este modo, Hinojosa logra elevar su competitividad en el sector papelero español, demostrando que es posible aumentar la producción minimizando el impacto ambiental y generando valor real para la región.
Ayudas del PERTE
Esta inversión se ha financiado mediante dos ayudas del plan PERTE, financiado por la Unión Europea, y un préstamo verde. Este crédito está vinculado a actuaciones con un impacto medioambiental positivo, como la reducción de emisiones, la valorización de residuos y la recuperación de fibra, reforzando así el compromiso de Hinojosa con la sostenibilidad. El grupo se ha consolidado como un referente internacional con 3.300 empleados y 24 plantas de producción ubicadas en España, Portugal, Francia e Italia.
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