Grupo Alonso dispara su negocio logístico desde València y Sagunt

La puesta en marcha de dos grandes proyectos logísticos del Grupo Alonso en la Comunitat Valenciana -la terminal ferroviaria para el transporte de mercancías en Fuente de San Luis y la instalación portuaria de graneles en Sagunt- dispararán en la próxima década el transporte de mercancías de la firma valenciana a través del corredor mediterráneo.

La inversión directa para la construcción y adecuación de la estación intermodal de Fuente de San Luis -promovida por Adif y la Autoridad Portuaria de València (APV)- asciende a 67 millones de euros en su conjunto. Por su parte, la aportación de Grupo Alonso (que explota la terminal y desarrolla la plataforma automatizada) se centra principalmente en el equipamiento tecnológico y operativo. El ‘holding’ logístico presidido por Jorge Alonso instalará unas nuevas instalaciones tecnológicas enfocadas en la distribución urbana de mercancías.

Esta instalación con conexión directa a Valenciaport y próxima a Mercavalencia y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) contará con capacidad para 150.000 contenedores y podrá gestionar alrededor de 2.600 trenes de mercancías anuales. Las instalaciones están equipadas con cuatro vías de 750 metros para tráficos nacionales e internacionales y 2 grúas pórtico eléctricas dotadas de control remoto. Sin duda, se trata de una ventaja competitiva que refuerza el papel de la terminal como infraestructura clave dentro del corredor mediterráneo y su conexión con el ancho estándar ferroviario europeo (UIC). Además de la terminal intermodal, cuenta con un aparcamiento para vehículos pesados.

Puntos de expansión

El otro punto de expansión del negocio de Grupo Alonso desde la Comunitat Valenciana llegará desde el Puerto de Sagunt. A través de la empresa Intersagunto Terminales, de la mano de uno de los gigantes del sector cárnico en España, el grupo Vall Companys, y del operador marítimo y portuario Ership, Grupo Alonso se refuerza en la cadena logística de suministro y será uno de los socios de este recinto del Camp de Morvedre. Allí invertirán unos 43 millones de euros. La concesión, para los próximos 35 años, cuenta ya con el visto bueno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV).

El conglomerado empresarial valenciano que lidera Jorge Alonso está formado por un centenar de firmas distribuidas en los cinco continentes y en tres áreas de negocio (logística, infraestructuras-energía y ocio-servicios). Generan una facturación de 1.915 millones de euros y agutinan una plantilla de algo más de 3.000 trabajadores.

Últimas adquisiciones

En estos últimos tiempos, la operación más destacada del Grupo Alonso ha sido la compra de la mayoría accionista (entre el 70% y 75%) de la Compañía Europea Ferroviaria (Cefsa), formalizada a principios de 2025. Esta adquisición marcó la entrada del holding en el negocio de la tracción ferroviaria, sumando una flota de 29 locomotoras y 81 vagones para el transporte de mercancías.

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Además de esta compra, la compañía ha impulsado su expansión mediante la creación de nuevas filiales y marcas. Genius Forwarding -lanzada en mayo de 2026- es una nueva transitaria con base en Madrid para ofrecer servicios logísticos por tierra, mar y aire. A través de su división transitaria internacional Alonso Forwarding, continúa con su expansión global al poner en marcha su nueva delegación en Vietnam: Alonso Forwarding Vietnam.