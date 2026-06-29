La patronal constata moderación en la economía valenciana y prevé un crecimiento de 2,7 %

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) estima que la economía regional crecerá este año en el entorno del 2,7 %, siempre que la incertidumbre internacional vaya remitiendo y se mantengan los actuales motores de actividad como la fortaleza del mercado laboral, el consumo privado y el impulso de las inversiones vinculadas tanto a la reconstrucción tras la dana como a los fondos NextGeneration EU.

Son las principales conclusiones del 'Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas' del primer trimestre de 2026, publicado este lunes por la patronal valenciana.

El documento dibuja una economía que mantiene un "comportamiento sólido", pero que comienza a moderar el ritmo de expansión registrado durante la segunda mitad del año pasado. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que recoge el informe, la Comunitat Valenciana avanzó un 0,5 % en tasa trimestral entre enero y marzo, una décima por debajo del conjunto de España. Sin embargo, en términos interanuales el dato mejora y registra un crecimiento del 3,2 %, que supera en cinco décimas la media nacional y en 1,9 puntos porcentuales la de la zona euro, lo que sitúa a la región entre las economías más dinámicas de su entorno.

La demanda interna, principal sostén

El informe de la CEV subraya que el crecimiento sigue descansando fundamentalmente sobre la demanda interna, con el consumo privado y público como principales pilares, junto al mantenimiento de la inversión y la progresiva recuperación de los territorios afectados por la dana. La demanda exterior, en cambio, ofrece una imagen más desigual. Al respecto, el informe recoge que el comercio de mercancías pierde dinamismo, si bien el turismo internacional compensa en buena medida ese retroceso.

Por sectores, la construcción y los servicios continúan liderando el crecimiento. La construcción mantiene una evolución favorable gracias a la rehabilitación, la reconstrucción y la inversión pública y privada, mientras el sector servicios se beneficia del dinamismo del turismo, el comercio y la generación de empleo.

La industria, por contra, presenta un comportamiento más "irregular", califica el informe. La producción industrial retrocedió en el primer trimestre, con diferencias notables entre ramas de actividad. La industria azulejera fue la única gran actividad manufacturera que incrementó su producción en términos anuales, mientras que otros sectores como el metal, el textil, el calzado o el material de transporte acusan una evolución más débil.

El sector primario, por su parte, sigue desenvolviendo su actividad en un contexto "complejo", según la CEV, "condicionado por la reducción de las cosechas, el incremento de los costes de producción, los problemas fitosanitarios y la competencia de terceros países".

La geopolítica, factor clave

De cara al resto del año, la CEV considera que ese crecimiento del 2,7 % es alcanzable si la incertidumbre global sigue amortiguándose y los principales motores internos no pierden tracción.

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Con ese escenario, la economía valenciana podría seguir generando empleo y reduciendo el desempleo. Sin embargo, la patronal advierte de que la evolución del contexto geopolítico y el comportamiento de los costes energéticos y logísticos seguirán siendo "determinantes", ya que "condicionan las decisiones de inversión y la competitividad de numerosos sectores empresariales", concluyen desde la patronal.