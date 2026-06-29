Valenciaport crece un 8% en facturación y pide un crédito de 160 millones para la terminal norte

Valenciaport ha cerrado las cuentas anuales del ejercicio 2025 con un importe neto de cifra de negocio consolidado de más de 163 millones de euros, lo que representa un crecimiento superior al 8 %, respecto a 2024. La presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, ha dado a conocer estas cifras en el consejo de administración, celebrado hoy y en el que también ha dado a conocer que el beneficio consolidado antes de impuestos superó los 43 millones de euros, produciéndose un incremento del 47,8% con respecto al año anterior.

En plena fase de ejecución de las obras de la futura terminal norte de contenedores -que construye la UTE formada por Acciona, Bertolín y Jan de Nul por unos 500 millones de euros- el máximo órgano de gobierno de la APV ha aprobado la autorización de una operación financiera por importe máximo de 160 millones de euros; "un crédito necesario para la financiación del plan de inversiones correspondiente al período 2026-2030", explican fuentes de Valenciaport.

Por otro lado, también se ha resuelto otorgar la autorización a la empresa LCR Hispanica para la prestación del servicio comercial de maniobras en líneas férreas y cualquier otro relacionado con las operaciones del tren, en los puertos de València y Sagunt. Con esta autorización Valenciaport ya cuenta con once empresas ferroviarias operando en sus instalaciones. A este respecto cabe recordar que hasta mayo de 2026 un total de 2.187 trenes han circulado por las instalaciones de la APV, lo que supone 1.173.481 toneladas de mercancías y un incremento del 19 %, lo que trasladado a contenedores supone 125.352 unidades, un 17 % más.

Puerto de Sagunt

Además, las instalaciones del Puerto de Sagunt siguen mejorando su capacidad, con la autorización de una modificación de la concesión administrativa otorgada a Terminal Marítima de Graneles Sagunto. Una modificación no sustancial que permitirá ampliar en 3.376 metros cuadrados la superficie que la concesionaria tiene en este recinto marítimo.

Ampliación de terminal de graneles del puerto de Sagunt. / Levante-EMV

Cambios en la dirección

El consejo ha acordado la concesión de una excedencia forzosa a Luis Fernando Sánchez, que ha sido nombrado director de la Autoridad Portuaria de Alicante. Derivado de esta excedencia, se han aprobado cambios en los consejos de Infoport, en VPI Logística y en la responsabilidad del contrato del nuevo muelle de la ampliación norte del Puerto de València. En concreto, Mar Chao ha informado al Consejo de la APV, de la incorporación de Infoport de la Jefa de Contenedores, Cristina Rodríguez. Y en relación a la nueva terminal el consejo ha nombrado a la subdirectora de Infraestructuras, Manuela Gras, como responsable del contrato del muelle de contenedores, en sustitución del citado directivo que se marcha al emplazamiento alicantino.

Salida de Navarro

En esta misma línea, ha tramitado cambios en los consejos de navegación y puerto de los puertos gestionados por la APV, derivados de la salida de Salvador Navarro como vocal del consejo y a la renovación de José Vicente Morata como integrante del mismo, Morata ha sido designado como presidente del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de València, mientras que la vicepresidencia ha recaído en Carlos Prades. Por su parte los consejos del Puerto de Sagunto y de Gandia serán presididos por Prades; y Morata ostentará la vicepresidencia.

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Valenciaport también ha aceptado la solicitud de Boluda Corporación Marítima para la modificación no sustancial de la concesión de la que es titular en el recinto del Grao por prórroga del plazo de ejecución de obras.