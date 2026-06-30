Ford agota el ERTE RED en Almussafes: la planta apura hasta diciembre su última prórroga posible

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la orden por la que el Consejo de Ministros aprueba la segunda y definitiva prórroga del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de fabricación de vehículos de motor, una herramienta que desde diciembre de 2024 ha permitido a la planta de Ford en Almussafes mantener su plantilla pese a los bajos niveles de producción. El mecanismo perderá su vigencia el 31 de diciembre de este año.

Se trata de la última ampliación posible que contempla la ley, que permite un máximo de dos prórrogas de seis meses cada una sobre el mecanismo sectorial activado a finales de 2024. Cumplido ese plazo, la fábrica valenciana -y el resto de empresas acogidas al instrumento- agotará definitivamente la vía del ERTE Red, lo que obliga a Ford y a los sindicatos a tener resuelto antes de esa fecha el nuevo marco laboral que sustituirá a la actual cobertura.

Precisamente, sindicatos y dirección se encuentran inmersos actualmente en una negociación para renovar el Acuerdo por la Electrificación que firmaron en 2022 y que les aseguró un nuevo modelo de vehículo que blindara la carga de trabajo para la planta de La Ribera. Ese nuevo coche se anunció recientemente y responde a un SUV multienergía de la familia del Bronco, que saldrá de la fábrica de Almussafes en 2028, como anunció la compañía del óvalo.

La planta arrastra ya dos años consecutivos de regulación de empleo, con cerca de un millar de los más de 4.100 trabajadores sin acudir diariamente a las líneas por falta de carga de trabajo. La producción se concentra en exclusiva en el modelo Kuga, mientras la fábrica encadena jornadas de parada total para los próximos meses.

A la espera del Bronco

El horizonte que sostiene la confianza de la plantilla es la llegada del nuevo Bronco. La dirección de la compañía calificó la asignación de este modelo como estratégica para el futuro de la factoría valenciana dentro del mapa industrial europeo de la marca, y trasladó a los representantes sindicales que la carga de trabajo asociada será suficiente para mantener el actual volumen de empleo.

Sin embargo, ese horizonte no despeja el corto plazo, ya que a lo largo de 2027 la planta seguirá produciendo únicamente el Kuga, lo que mantendrá el excedente de personal hasta que arranque a pleno rendimiento el nuevo proyecto.

Precisamente por esa necesidad de tener listos los equipos de lanzamiento del Bronco, empresa y sindicatos han adelantado la negociación del que será el nuevo convenio colectivo de la planta, conocido como Acuerdo por la Electrificación 2030.

Las dos partes han mantenido ya reuniones al respecto, en las que la compañía reclama mayor flexibilidad laboral y contención de los incrementos salariales para garantizar, según explicó, el éxito del lanzamiento del nuevo modelo y la capacidad de responder a un eventual repunte de la demanda.

El nuevo acuerdo, que entraría en vigor en 2027, determinará las condiciones laborales y salariales de toda la plantilla en los próximos años y se convertirá en el convenio colectivo de referencia de la factoría.

Sin despidos en dos años

La normativa del propio Mecanismo RED añade una garantía adicional para los trabajadores. Al impedir despidos durante los dos años posteriores a su aplicación, el empleo en Almussafes queda blindado durante 2027 y 2028, justo el periodo de transición hacia la producción del Bronco.

Noticias relacionadas

Con la prórroga ya publicada en el BOE, la fábrica afronta los próximos seis meses con la cobertura del ERTE asegurada, mientras la negociación del futuro convenio sigue su curso sin fecha de cierre prevista.