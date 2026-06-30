El Ibex 35 recupera los 19.400 puntos en la apertura con el petróleo a la baja

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con un ligero avance del 0,09%, hasta situarse en los 19.404,1 puntos, recuperando así la cota de los 19.400 enteros. El arranque positivo se produce en un contexto de descenso de los precios del petróleo, favorecido por una cierta estabilización del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el barril de Brent, referencia en Europa, caía un 1,4%, hasta los 72,1 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 1,1% y cotizaba en torno a los 70 dólares.

En el plano empresarial español, la jornada estará marcada por varias citas corporativas. OHLA celebra este martes, en segunda convocatoria, su Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que someterá a votación, entre otros puntos, la reducción a nueve del número de consejeros y la reelección de EY como auditor de cuentas.

También Indra afronta su primera junta de accionistas bajo la nueva etapa liderada por el consejero delegado, Josep Maria Recasens, y el presidente, Ángel Simón. Entre las propuestas que se debatirán figuran fijar en 14 el número de miembros del consejo de administración y aprobar el reparto de un dividendo de 0,30 euros por acción.

Por su parte, Dia ha anunciado el inicio de un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 20 millones de euros. La compañía pretende disponer de títulos suficientes para atender los planes de incentivos dirigidos a empleados y los planes de remuneración de los consejeros externos no dominicales.

Amazon, en tanto, comunicó que obtuvo en España un beneficio antes de impuestos superior a los 290 millones de euros en 2025. Sus ingresos brutos totales en el país alcanzaron los 9.000 millones, un 12,5% más que los 8.000 millones registrados un año antes.

Asimismo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) volvió a beneficios en 2025, con un resultado neto positivo de 130 millones de euros y una cifra de negocio récord de 7.384 millones, un 16,2% superior a la de 2024.

En otros movimientos corporativos, CAF abonará el próximo 7 de julio un dividendo de 1,521 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025. Grenergy, por su parte, ha firmado en Chile un acuerdo de compra de energía nocturno —PPA, por sus siglas en inglés— por un teravatio hora anual durante 15 años.

En el ámbito macroeconómico, el Centro de Información Estadística del Notariado informó de que la compraventa de viviendas cayó un 10,2% interanual en abril, hasta las 57.755 operaciones. En cambio, el precio medio del metro cuadrado aumentó un 9,4%, hasta los 2.046 euros.

Dentro del Ibex 35, Amadeus se situaba entre los valores más castigados en los primeros compases, con una caída del 1,1%. El mayor descenso correspondía a Enagás, que cedía un 2,8% por el efecto ex-cupón derivado del pago de dividendos.

En el lado contrario, las mayores subidas eran para ArcelorMittal, que avanzaba un 2,1%, seguida de Solaria, con un repunte del 1,5%, y Acciona, que ganaba un 1,4%.

El tono positivo también predominaba en las principales bolsas europeas. El Ftse 100 de Londres subía un 0,1%, el CAC 40 de París avanzaba un 0,3% y el Dax de Fráncfort lideraba las ganancias con un alza del 0,7%.

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En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,332%. En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se negociaba a 1,1403 dólares.