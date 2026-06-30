Paco Roig, Pedro Cortés, Bautista Soler, Intercity, azulejeros de Castelló... los mayores morosos a Hacienda en la Comunitat Valenciana

El empresario valenciano Francisco Roig, expresidente del Valencia Club de Fútbol, ha abandonado la lista de morosos a Hacienda, pero no el grupo del que es propietario, Roig Grupo Corporativo, que adeuda 7,85 millones de euros al Fisco, según el listado que este ha hecho público hoy, correspondiente al cierre de 2025. Esta firma de Francisco Roig es una de las empresas de la Comunitat Valenciana que continúa entre las que arrastran más deuda con la Agencia Tributaria, entre las que también figuran empresas inmobiliarias y promotoras de viviendas.

Además, hay otros ex presidentes del Valencia CF con problemas con el Fisco. Se trata de Pedro Cortés, que ahora debe a la Agencia Tributaria como persona física 1,075 millones de euros. El tercer expresidente del Valencia CF que está en esta lista de 'números rojos' con el Fisco es Juan Bautista Soler, que a nivel personal debe 986.533 euros y su empresa Mercado de Construcción SL adeuda 5,082 millones de euros. Otra mercantil de Soler, Residencial Mira Llevant, acumula una deuda de 6,85 millones de euros.

Asimismo, figuran José Serratosa Caturla (1,85 millones) y Salvador Vila S.L. (790.000 euros). Otras firmas del ámbito inmobiliario son Viviendas Edival (8,6 millones), Promociones Calle Jacinto Labeila Valencia (5,1 millones), Promociones Ademuz (5,3 millones) y Promociones Nou Temple (1,7 millones).

Por otro lado, hay compañías de otros sectores como Naranjas Vilella, de Sueca, con 1,7 millones de deuda, o Valenciana de Aluminios (1,5 millones).

Juan Bautista Soler, en una imagen de archivo. / M.A.Montesinos / LEV_Externas

Otro empresario de la época de la burbuja inmobiliaria es Juan Armiñana, que a título personal tiene una deuda de 1,23 millones de euros. Además, la otrora profesora de Derecho Mercantil de la Universitat de València Sol Bacharach debe 1,12 millones a Hacienda.

La lista de morosos de Hacienda incluye varias empresas azulejeras castellonenses, como Cerámicas Nomdedéu (1,49 millones de euros), participada por el expresidente de Ascer Vicente Nomdedéu. Además, también figura la firma Hispania Cerámica (2,5 millones). Colortex 1967, extinta empresa del negocio textil, posee una deuda de 1,17 millones.

En Alicante

En el caso de Alicante, todos los años el promotor Ramón Salvador encabezaba el listado de los grandes morosos de la provincia, con su mercantil Residencial Mira Llevant. Hasta este martes, en que, por primera vez, el empresario ilicitano ha perdido este peculiar trono, tras haber reducido considerablemente la cantidad que le reclama Hacienda. En concreto, el listado difundido por la Agencia Tributaria atribuye a la promotora de Salvador una deuda de 6.852.441 euros frente a los casi 42 millones con que aparecía en la edición anterior.

Ramón Salvador, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

La mercantil Colmar Group Spain SA pasa a convertirse en el mayor moroso de Alicante, con algo más de 18 millones de euros. Al igual que la inmensa mayoría del listado, se trata de una compañía quebrada, que se encuentra en liquidación, pero que, mientras no se de por extinguida, seguirá constando como deudor. En este caso, era una promotora perteneciente a un empresario holandés que, cuando estalló la burbuja, desapareció.

El segundo lugar corresponde a otra promotora en concurso de acreedores y sin actividad. En este caso la alcoyana Luxender, que en su día promovió un plan para construir más de 1.000 viviendas a los pies de la Sierra de Mariola. Un proyecto que nunca se materializó.

Noticias relacionadas

Otro club de fútbol: Intercity

Más allá de este relevo en la primera posición, también llama la atención que el Club de Fútbol Intercity SAD haya vuelto a incrementar la deuda que mantiene con la Agencia Tributaria. El único equipo cotizado de España prevé invertir la friolera de 60 millones de euros en la construcción de un nuevo estadio, sin embargo, sigue sin ponerse al día con Hacienda. Otro nombre conocido que repite es Procumasa, el grupo promotor de Valentín Botella, que suma más de dos millones de deuda entre las dos compañías que aparecen en el documento.