Savia Residencias impulsa el talento interno como motor de innovación en sus centros
El grupo ha celebrado Saviainntalent 2026, un hackathon con profesionales de sus 22 residencias
Eduardo Enric
Savia Residencias ha celebrado los días 26 y 27 de junio la primera edición de Saviainntalent 2026, un hackathon interno dirigido a profesionales de la organización y enmarcado dentro del programa Savia Innova. La iniciativa ha tenido como objetivo impulsar la innovación y la mejora continua desde dentro de la compañía, poniendo en valor el conocimiento, la experiencia y las ideas de quienes forman parte del día a día de sus residencias.
El encuentro se celebró en The Terminal Hub, uno de los espacios de referencia en innovación, tecnología y talento en España, ubicado en la antigua Estación Marítima. “Este encuentro ha reunido a profesionales de los 22 centros de Savia, así como de diferentes áreas y categorías profesionales, que han trabajado de forma colaborativa en el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la vida de las personas usuarias, sus familias y los propios equipos”, ha explicado Alfredo Sanmartín, Director Financiero y Responsable del Comité de Innovación de Savia.
Durante la primera jornada, las personas participantes asistieron a una sesión de formación e inspiración centrada en metodologías de innovación, herramientas de trabajo colaborativo y dinámicas para transformar ideas en propuestas aplicables. Esta primera parte sirvió como punto de partida para preparar el reto principal del encuentro y favorecer una mirada creativa sobre los desafíos del entorno residencial.
La segunda jornada se desarrolló en formato hackathon, con equipos multidisciplinares que trabajaron conjuntamente en la definición, diseño y presentación de proyectos vinculados a la mejora del día a día en los centros. Las propuestas fueron presentadas ante un jurado conformado por expertos en materia de innovación, tecnología asistencial y profesionales de Savia, que valoró aspectos como la innovación, la viabilidad, el impacto en las personas y la capacidad de aplicación real en las residencias.
El proyecto ganador fue reconocido por su enfoque innovador, su viabilidad y su potencial para generar un impacto positivo en el día a día de los centros, destacando especialmente por la solidez de la propuesta y su capacidad de aplicación práctica.
“Durante la jornada hemos tenido la oportunidad de presentar numerosas iniciativas orientadas a seguir impulsando la mejora continua, la innovación y la calidad de la atención. Todas ellas reflejan el compromiso de nuestros equipos con la búsqueda de nuevas soluciones y formas de trabajo que aporten valor a las personas usuarias, a sus familiares y a los profesionales”, ha destacado Eduardo Tabernero, director de Recursos Humanos de Savia.
Con Saviainntalent 2026, la compañía refuerza su apuesta por una innovación práctica, participativa y conectada con la realidad de sus centros. La iniciativa nace de la convicción de que muchas de las soluciones que pueden transformar el día a día de las residencias surgen de quienes mejor conocen sus necesidades: los equipos profesionales.
“Esta primera edición supone un nuevo paso en la estrategia de innovación de Savia y en el impulso de la iniciativa Savia Innova. Con esta hackathon consolidamos un modelo que promueve la participación interna, la colaboración entre profesionales y la búsqueda de soluciones orientadas a seguir mejorando la calidad de vida en el entorno residencial”, ha añadido Gerardo Cruz, director general de Savia.
Sobre Savia Residencias
Actualmente, Savia cuenta con 22 centros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, con más de 2.600 plazas residenciales y más de 1.500 profesionales, articulándose como un eje esencial de los servicios sociales en la región, representando el 10%, aproximadamente, de todas las plazas residenciales (de titularidad pública o privada) existentes. Savia es el principal operador del sector en la Comunidad Valenciana y está entre los 12 principales grupos de España.
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