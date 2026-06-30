Savia Residencias impulsa el talento interno como motor de innovación en sus centros

Savia Residencias ha celebrado los días 26 y 27 de junio la primera edición de Saviainntalent 2026, un hackathon interno dirigido a profesionales de la organización y enmarcado dentro del programa Savia Innova. La iniciativa ha tenido como objetivo impulsar la innovación y la mejora continua desde dentro de la compañía, poniendo en valor el conocimiento, la experiencia y las ideas de quienes forman parte del día a día de sus residencias.

El encuentro se celebró en The Terminal Hub, uno de los espacios de referencia en innovación, tecnología y talento en España, ubicado en la antigua Estación Marítima. “Este encuentro ha reunido a profesionales de los 22 centros de Savia, así como de diferentes áreas y categorías profesionales, que han trabajado de forma colaborativa en el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la vida de las personas usuarias, sus familias y los propios equipos”, ha explicado Alfredo Sanmartín, Director Financiero y Responsable del Comité de Innovación de Savia.

Durante la primera jornada, las personas participantes asistieron a una sesión de formación e inspiración centrada en metodologías de innovación, herramientas de trabajo colaborativo y dinámicas para transformar ideas en propuestas aplicables. Esta primera parte sirvió como punto de partida para preparar el reto principal del encuentro y favorecer una mirada creativa sobre los desafíos del entorno residencial.

La segunda jornada se desarrolló en formato hackathon, con equipos multidisciplinares que trabajaron conjuntamente en la definición, diseño y presentación de proyectos vinculados a la mejora del día a día en los centros. Las propuestas fueron presentadas ante un jurado conformado por expertos en materia de innovación, tecnología asistencial y profesionales de Savia, que valoró aspectos como la innovación, la viabilidad, el impacto en las personas y la capacidad de aplicación real en las residencias.

El proyecto ganador fue reconocido por su enfoque innovador, su viabilidad y su potencial para generar un impacto positivo en el día a día de los centros, destacando especialmente por la solidez de la propuesta y su capacidad de aplicación práctica.

Con Saviainntalent 2026, la compañía refuerza su apuesta por una innovación práctica, participativa y conectada con la realidad de sus centros. / Savia

“Durante la jornada hemos tenido la oportunidad de presentar numerosas iniciativas orientadas a seguir impulsando la mejora continua, la innovación y la calidad de la atención. Todas ellas reflejan el compromiso de nuestros equipos con la búsqueda de nuevas soluciones y formas de trabajo que aporten valor a las personas usuarias, a sus familiares y a los profesionales”, ha destacado Eduardo Tabernero, director de Recursos Humanos de Savia.

Con Saviainntalent 2026, la compañía refuerza su apuesta por una innovación práctica, participativa y conectada con la realidad de sus centros. La iniciativa nace de la convicción de que muchas de las soluciones que pueden transformar el día a día de las residencias surgen de quienes mejor conocen sus necesidades: los equipos profesionales.

“Esta primera edición supone un nuevo paso en la estrategia de innovación de Savia y en el impulso de la iniciativa Savia Innova. Con esta hackathon consolidamos un modelo que promueve la participación interna, la colaboración entre profesionales y la búsqueda de soluciones orientadas a seguir mejorando la calidad de vida en el entorno residencial”, ha añadido Gerardo Cruz, director general de Savia.

La segunda jornada de Saviainntalent 2026 se desarrolló en formato hackathon. / Savia

Sobre Savia Residencias

Actualmente, Savia cuenta con 22 centros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, con más de 2.600 plazas residenciales y más de 1.500 profesionales, articulándose como un eje esencial de los servicios sociales en la región, representando el 10%, aproximadamente, de todas las plazas residenciales (de titularidad pública o privada) existentes. Savia es el principal operador del sector en la Comunidad Valenciana y está entre los 12 principales grupos de España.