Estas son las poblaciones valencianas donde cae el precio de la vivienda usada

Los precios de las viviendas de segunda mano siguen, en líneas generales, en niveles de escándalo, hasta el punto de que, de tan elevados, están frenando la marcha del mercado inmobiliario, porque la gente no puede pagarlos. Pero algunas localidades de la Comunitat Valenciana están registrando descensos en el coste de comprar un piso usado, al menos en términos trimestrales, según los datos que ha dado a conocer hoy el portal Fotocasa. Entre ellas figura la propia capital autonómica.

Dicha firma cita diez poblaciones en las que el precio ha descendido en el segundo trimestre de 2026 respecto del primero. El primer lugar lo ocupa la alicantina La Nucia, con una bajada del 12,3 %, que sitúa el metro cuadrado en los 3.472 euros. Le siguen Algorfa (6,6 %) y Petrer (5,9 %). La cuarta plaza corresponde a Mislata, con una disminución del 5,2 % que ha reducido el coste a los 2.795 euros. Oliva (5 %), Xeresa (4,4 %) y Ontinyent (3,5 %) van a continuación, con precios de 1.762, 2.688 y 1.411 euros, respectivamente. Las tres últimas plazas las ocupan Onda, Llíria y Burjassot, con bajadas del 3,5 %, 3,2 % y 2,8 %, que han ubicado sus precios en 1.243, 1.536 y 2.274 euros por metro cuadrado en cada caso.

Todas estas poblaciones han experimentado un incremento de costes en la comparativa anual, con porcentajes superiores al 20 % en los casos de Petrer, Ontinyent, Onda y Burjassot. El único descenso se lo anota Oliva, con una caída del 11 %.

Subidas

Por otro lado, Fotocasa también detalla las diez localidades de la Comunitat Valenciana donde los precios más han subido. En términos interanuales, el primer lugar lo ocupa Bigastro, con un 22,1 %. Le siguen Rojales (17,7 %), Catral (16,6%), Moncofa (16,3 %), Sueca (15,5 %), La Vila Joiosa (12,2 %), Canet d'En Berenguer (10,9 %), Carcaixent (9,1 %), L'Olleria (9,1 %) y Guardamar del Segura (7,6 %). Los precios en estas localidades varían de los 1.058 euros el metro cuadrado de L'Olleria a los 4.356 de la Vila. En todos los casos, registran importantes incrementos en relación al mismo período del año anterior, aunque la palma se la lleva Catral, con un alza del 123,1 %.

Edificio de viviendas en Alginet / Perales Iborra

En cuanto a capitales de provincia, la primera del escalafón por la parte de la Comunitat la ocupa Alicante, con una subida intertrimestral del 2,8 %, hasta los 2.974 euros, aunque en términos interanuales el aumento es del 6,2 %. En Castellón de la Plana, el incremento se queda en el 1,2 % en el primer caso y en el 8,9 % en el segundo, con lo que el precio sube a 1.957 euros. Lo más llamativo del balance de capitales españolas es que València experimenta una disminución en el coste de las viviendas de segunda mano del 0,3 % respecto del primer trimestre de 2026. Más acusadas son las caídas de Madrid (0,8 %), Barcelona (1,3 %) o San Sebastián (1,7 %), todas ellas ciudades con costes que llegan en cada caso a los 6.630 euros, los 5.368 y los 7.158. El Cap i casal sigue lejos de ellas, con 3.628 euros. Eso sí, en términos interanuales tuvo una subida del 9,5 %.

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Autonomías

Por su parte, la Comunitat Valenciana fue la tercera autonomía con un mayor incremento trimestral, tras Murcia y Cantabria. Los precios en su territorio se elevaron en un 5,9 % respecto al período comprendido entre enero y marzo, lo que los sitúa de media en los 2.873 euros por metro cuadrado. Ocupa la misma posición cuando la comparación se hace respecto al año pasado, con una subida del 19,8 %.