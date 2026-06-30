La tasa europea al comercio 'online' a las plataformas chinas alivia al comercio valenciano

La tasa europea al comercio 'online' de las plataformas chinas alivia al comercio de la Comunitat Valenciana, sobre todo a las pymes y autónomos. Y es que la Unión Europea (UE) comenzará desde este próximo miércoles -1 de julio- a cobrar una tasa de tres euros a los paquetes de hasta 150 euros comprados fuera de la UE, una medida que busca atajar la avalancha de importaciones baratas que entran al viejo continente, sobre todo desde China, a través de multinacionales como Temu, Shein o AliExpress.

El comercio electrónico ha hecho dispararse la llegada de estos paquetes de bajo valor que hasta ahora estaban exentos de aranceles, por lo que las aduanas europeas reciben cada día 15 millones de ellos, un volumen que hace muy difícil controlar que cumplen las normas europeas y luchar contra el fraude. El 93 % proceden de China, muy lejos del 2 % de Reino Unido o el 1 % de Estados Unidos. En la práctica, la UE aplicará un cargo de tres euros por cada tipo de producto que venga en el paquete, de modo que si este contiene un pantalón y veinte camisetas, se cobrarán 6 euros; mientras que si incluye un pantalón, una camiseta y una gorra, el recargo será de 9 euros, por ejemplo. Los encargados de pagar estas cuantías al fisco serán las propias plataformas de venta en línea o las empresas que importen los productos, pero estos podrían repercutirlas al consumidor en sus facturas.

Por eso, desde la Confederación de Comercio de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) se considera "muy positiva" la tasa que pone en marcha el Ejecutivo de Bruselas "ya que supone un avance" ante la invasión de mercancías chinas en todos los territorios europeos , explica en declaraciones a Levante-EMV el presidente de Confecomerç, Rafa Torres.

Tasa por producto, no cantidad

Con todo, Torres asegura que la medida de los tres euros es "por producto", que puede llevar más de una unidad de muy bajo precio y que pueden seguir generando "mucho daño" a los artículos locales. Según el dirigente de Confecomerç, "habrá que ver cómo repercuten las multinacionales esa tasa en sus bienes, y si lo asumirán o lo reflejarán en el precio final que paga el consumidor". Por otro lado, Torres también destaca la predisposición de la UE a "tomar medidas, garantizar los controles exahustivos y confirmar la trazabilidad tal como se realizan a los productos fabricados en el territorio de la Unión Europea". Y resalta que habrá que ver "a qué dedicará la Unión Europea esa recaudación" procedente del comercio 'online' del exterior.

Inauguración de una tienda con productos de Shein / RICARD CUGAT / EPC

En parecidos términos, Mauro Lorenzo, presidente de Unión Gremial, sostiene que "todo lo que sea poner freno a las importaciones masivas y mitigar el daño que hace al comercio local, así como al medioambiente, por el trasiego de vehículos de reparto, es positivo". Además, pide que "ese arancel debería ser un aliciente para que los Estados, comunidades autónomas y gobiernos locales potencien el comercio local. Esos tres euros se podrían emplear en dinamizar el comercio local", puntualiza este dirigente. "La Unión Europea tiene clara su política: quien contamina, paga. Pero esos recursos han de llegar al comercio de proximidad", resalta Lorenzo. Además, destaca que en las facturas debería quedar expuesta esa tasa "para que los consumidores tengan más información de los productos importados", agrega el máximo responsable de Unión Gremial.

Tasa temporal

La tasa se aplicará de manera temporal, hasta el 1 de julio de 2028, cuando entrará en vigor la reforma más amplia de las aduanas de la UE, que acabará con la exención de derechos de aduana de la que se benefician los paquetes de menos de 150 euros desde los años ochenta y empezará a imponerles aranceles en función de su contenido. El volumen de estos envíos baratos se ha cuadruplicado desde 2022, hasta los 5.900 millones de paquetes en 2025. Estos representan el 98 % de todos los que entran en la UE vía comercio electrónico, pero solo un 2 % del valor de las importaciones, ya que de media no alcanzan los 9 euros, según datos de la Comisión Europea.

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A la tasa de tres euros se sumará a partir del otoño una nueva tasa de gestión para todos los paquetes pedidos a países fuera de la UE y que lleguen directamente al consumidor. Su cuantía aún tiene que ser decidida por la Comisión Europea, que había sugerido inicialmente fijarla en 2 euros.