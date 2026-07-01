Aguado, reelegido vicepresidente de Asaja tras ganar la candidatura de Barato

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, fue reelegido vicepresidente de la organización nacional Asaja para los próximos cuatro años, al formar parte de la candidatura encabezada por Pedro Barato que resultó ganadora en la asamblea general extraordinaria y electoral de Asaja samblea, afronta un nuevo mandato con cinco prioridades: las políticas europeas, los costes de producción, los precios en origen, la disponibilidad de agua y la mano de obra. Aguado continuará ostentando una vicepresidencia de Asaja y, salvo cambios en futuras juntas directivas, es el responsable del sector de las frutas, dado el papel protagonista de la Comunitat Valenciana en la citricultura española.

Respecto a los retos, Aguado subrayó que “estamos en un momento muy crítico, prácticamente en un punto de no retorno, ya que la Unión Europea, por cuestiones políticas, está dejando de lado la defensa de sus agricultores y ganaderos. Por otra parte, también hay que centrarse en solucionar los problemas de la disponibilidad y el uso del agua. Por ello, vamos a seguir peleando los próximos años mediante esta candidatura en la que están representados todos los sectores agropecuarios españoles”.

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Prioridades

El presidente de Asaja, Pedro Barato, resumió las principales líneas de trabajo de máxima prioridad: “Cuando hablemos de agua, hablemos de agua por los agricultores, reclamando soluciones, menos restricciones y menos sanciones”. La Política Agraria Común (PAC) -en plena negociación del marco post 2027-, los acuerdos comerciales con países terceros y la lucha contra las plagas y enfermedades centrarán la atención en las políticas europeas. Los costes de producción, con el reciente acuerdo de 165 millones de euros para hacer frente al impacto de los fertilizantes -de 22 a 38 euros por hectárea en secano y cerca de 100 en regadío- como ejemplo de los resultados que da la presión sostenida de la organización.