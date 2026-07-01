Baleària finaliza la compra de Armas con la incorporación de los activos en el Estrecho y Alborán

Baleària ha completado el proceso de integración de los perímetros de Alborán y Estrecho de Armas Trasmediterránea, tras obtener todas las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades de competencia de España y Marruecos, según ha informado hoy la empresa con sede en Dénia.

La adquisición del perímetro de Alborán incorpora al Grupo Baleària tres buques: el JJ Sister, el Almariya y el Volcán de Timanfaya. Por su parte, la integración del perímetro del Estrecho incluye la adquisición de distintas concesiones, así como del buque Ciudad de Málaga. Con ambas operaciones, Baleària asumirá cerca de 250 empleados. Con este cierre, la compañía toma el control jurídico y operativo de los activos de Armas Trasmediterránea incluidos en las zonas de Alborán y el Estrecho. Esta operación forma parte del proceso de adquisición anunciado en agosto de 2025, el cual ya supuso el cierre del perímetro de Canarias el pasado mes de mayo.

Operación estratégica

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha destacado "la relevancia de esta operación estratégica, señalando que esta unión consolida un proyecto empresarial de largo plazo en el que confluyen trayectorias muy relevantes del transporte marítimo español", según el citado comunicado. Asimismo, ha afirmado en el mismo que "Baleària asume este crecimiento como el principal operador de ferry de capital nacional, estando presente en todas las conexiones de cabotaje del territorio nacional y siendo capaz de garantizar el carácter estratégico y esencial que las comunicaciones marítimas representan para la cohesión y vertebración territorial del país".

Uno de los buques de Baleària / Levante-EMV

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la operación correspondiente al perímetro del Estrecho en marzo y la de Alborán en mayo, mientras que la autoridad de competencia marroquí dio su visto bueno a ambos perímetros la semana pasada. La culminación de estas dos áreas se produce un mes después de que Baleària tomara el control efectivo de la operativa en el archipiélago canario bajo la marca Baleària Canarias, donde ya está en marcha un plan de inversión de 45 millones de euros a tres años para la modernización de los buques, la incorporación de cuatro nuevas embarcaciones y el refuerzo de las plantillas.

4.500 empleados

Con esta operación, el grupo resultante suma cerca de 4.500 empleados y una flota que supera los 50 barcos. El volumen de tráfico anual conjunto superará ampliamente los 8 millones de pasajeros y los 11 millones de metros lineales de carga, generando una facturación consolidada superior a los 1.000 millones de euros.

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De este modo, Baleària "consolida su papel como naviera nacional de referencia en una red marítima esencial para la movilidad de personas, vehículos y mercancías. La compañía refuerza su presencia en todas las conexiones estratégicas entre la Península, los territorios extrapeninsulares y el norte de África, con una mayor escala operativa y una visión de largo plazo orientada a garantizar estabilidad, eficiencia y calidad en el servicio".