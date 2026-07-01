Dacsa crece un 16% en negocio y casi triplica beneficios a pesar de la dana

Maicerías Españolas (que comercializa la marca Dacsa) logró una facturación de 481,1 millones de euros durante su ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2024, lo que supone un incremento del 16% en comparación con el período anterior. Y obtuvo un beneficio neto de 5,5 millones de euros, es decir, casi tres veces más (1,9 millones) que el año precedente, según constatan las últimas cuenta de explotación depositadas por la compañía alimentaria valenciana.

La empresa controlada por la familia Císcar, dedicada a la producción, elaboración y comercialización de cereales (arroz y maíz, entre otros), según constata su informe de gestión, alcanzó una plantilla media de 487 empleados, que representa un incremento de 62 personas en un año.

Dacsa Group, que impulsa su crecimiento en 2025 mediante la diversificación de productos en varios países europeos y la expansión inorgánica, viene advirtiendo desde hace un lustro de las consecuencias de los riesgos e incertidumbres asociados conflictos geopolíticos por la invasión de Ucrania y la guerra en Oriente Medio de cara al suministro de materias primas. Además, destaca que el impacto de la fatídica dana (octubre de 2024) no ha producido situaciones "que puedan tener un impacto significativo sobre las operaciones, liquidez, valoración de activos y pasivos o continuidad de las operaciones de la sociedad dominante", destaca la empresa en su informe de gestión.

Áreas estratégicas

Maicerías Españolas tiene tres áreas de negocio (molienda de arroz, molienda de maíz y soluciones alimentarias). También refuerza de sus líneas directas al consumidor con marcas como arroz 'Dacsa' y 'Natur Dacsa' en grandes cadenas como Carrefour, Alcampo, DIA y Consum. La firma se mantiene como el mayor molinero de maíz en Europa, suministrando a las industrias de cereales, snacks y cerveceras, además de ser productor clave de arroz en España y Portugal.

Platos preparados

La firma adquirió New Meals para adentrarse en el sector de los platos preparados. La compañía ejecuta un plan estratégico con una inversión de 62 millones de euros en prácticamente todas las plantas del grupo: Liverpool, Polonia, Portugal y España, con el fin de consolidar su posición en el mercado mediante crecimiento orgánico y aumentar sus márgenes de explotación en los diferentes negocios en los que opera, señala en un comunicado. El plan de expansión de Dacsa Group en Sagunt consiste en la construcción de una nueva macroplanta en Parc Sagunt I, con una inversión de 46,3 millones de euros. Este complejo, asentado en una parcela de 60.000 metros cuadrados, albergará también su sede central y se prevé que comience a operar en 2027 tras el traslado desde Almàssera.

Figuración de la nueva planta de Dacsa en Parc Sagunt. / Levante-EMV

Dentro de la unidad de negocio de soluciones alimentarias, se encuentra englobado Hi Vegs! la apuesta vegetal de Dacsa en la que se ha involucrado a un total de 10 startups para liderar uno de los proyectos españoles más ambiciosos en 'plant-based', mientras sigue dando pasos adelante en su actividad en I+D en bioprocesos.

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Los actuales propietarios y consejeros ejecutivos de la compañía son los hermanos Araceli Císcar y Ricardo Císcar García, quienes representan la segunda generación al frente del negocio fundado en 1968 por su padre, Ricardo Císcar Martínez.