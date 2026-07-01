Morata renueva como presidente de Cámara València para llegar a veinte años en el cargo

José Vicente Morata ha sido reelegido hoy por unanimidad presidente de la Cámara de Comercio de València durante la sesión constitutiva del nuevo pleno para el mandato 2026-2030, presidida por la consellera de Industria, Marian Cano, y en la que también ha quedado elegido el nuevo comité ejecutivo de la institución cameral. Con esta reelección en el cargo -que ocupa desde 2010 y desempeñará, al menos hasta 2030, es decir durante veinte años- "culmina el proceso electoral cameral y se inicia una nueva etapa orientada a seguir impulsando la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público-privada", según esta entidad.

El nuevo comité ejecutivo -del que sale el nuevo presidente de la CEV, Vicente Lafuente- queda integrado también por la vicepresidenta primera, María José Mainar Puchol (Mainar Proyectos); el vicepresidente segundo: Alejandro Bermejo Fliquete (Valenciana de Molduras Alto Turia); el tesorero Juan Francisco Cámara Gil (Torrescámara); así como por los vocales Vicente Boluda Ceballos (Boluda Corporación Marítima); Francisco José Corell Grau (FVET); Olga García Sanz (CaixaBank); Yasmina Santos Galán (Mercadona) y Fernando Gastaldo Lázaro (Factor Ingeniería y Decoletaje). Este último es nuevo, y sustituye a Lafuente, quien deja el cargo tras su reciente elección como máximo mandatario de la patronal autonómica CEV. Bermejo entra en el comité y sustituye como vicepresidente segundo a Vicente Folgado, también del metal, que ha ejercido ese cargo en los últimos 16 años.

El nuevo pleno, integrado por 60 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la provincia, constituye el máximo órgano de gobierno de Cámara València. De ellos, ocho los designa la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Son los siguientes vocales: Alberto Ara (ARA), Eva Blasco (Europatravel), Francisco Corell (FVET), Pilar Gimeno (Fovasa Grupo), Mar Igual (Umivale), Iban Molina (Iberdrola), Leonor Sáiz (Embutidos Martínez) y Rafael Torres (Confecomerc)

Colaboración público-privada

En su primera intervención tras ser reelegido, José Vicente Morata ha afirmado que la mejora de la competitividad será el eje del nuevo mandato de la Cámara de Comercio de Valencia. El presidente ha señalado que "las empresas afrontan un escenario marcado por la inteligencia artificial, la digitalización, la transición energética y la transformación del comercio internacional, por lo que ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración público-privada y de impulsar aquellas actuaciones que contribuyen directamente al desarrollo económico, como las infraestructuras estratégicas, la innovación, la formación, la internacionalización y la atracción de inversiones", ha destacado el dirigente cameral.

Corredor mediterráneo

Respecto a las infraestructuras, Morata ha asegurado que es necesario impulsar la puesta en marcha del corredor mediterráneo, el acceso norte al puerto de València, el desarrollo de nuestras infraestructuras logísticas, el fortalecimiento del recinto del Grao, así como la ampliación del aeropuerto de València. En su opinión, "unas infraestructuras energéticas e hídricas adecuadas y la ordenación de un área metropolitana que permita afrontar con eficacia desafíos como la movilidad, la vivienda o el suelo para la actividad económica" son claves para la Comunitat Valenciana.

También ha abogado por mantener el diálogo y la colaboración con otras organizaciones empresariales. "La Cámara seguirá impulsando espacios de diálogo y cooperación entre administraciones, organizaciones empresariales -la CEV-, universidades, institutos tecnológicos y el conjunto de los agentes económicos y sociales", ha concluido Morata.