Norges Bank negocia la compra de los centros comerciales de Balkany en España por 1.500 millones

Norges Bank, el brazo inversor que gestiona el fondo soberano de Noruega, negocia en exclusiva la compra de la cartera de centros comerciales de la familia Balkany en España, una operación valorada en torno a 1.500 millones de euros, según han avanzado Cinco Días y Expansión, y que, de cerrarse, se convertiría en una de las mayores transacciones inmobiliarias del año. Coordinan la operación los bancos de inversión BNP Paribas y Morgan Stanley.

La oferta noruega se articula junto al grupo portugués Sonae, uno de los operadores con mayor experiencia en propiedad y gestión de centros comerciales en la península ibérica. La alianza se ha impuesto en la fase final del proceso a otros candidatos de peso, entre ellos Klépierre, Grupo Lar, Nepi Rockcastle, Generali u Orion. La operación se encuentra todavía pendiente de cierre, pero el paso a negociación en exclusiva sitúa a Norges y Sonae como claros favoritos para hacerse con una de las grandes carteras de activos comerciales más grande del mercado español.

Los activos pertenecen a La Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGIE), el vehículo que agrupa buena parte del negocio español de la familia Balkany. El perímetro en venta incluye algunos de los centros comerciales más reconocibles del país, especialmente en Madrid, Barcelona, Alicante y Tenerife. Entre ellos figuran La Vaguada, Gran Plaza 2, Plaza Norte 2, Plaza Río 2, Plaza Loranca 2, Plaza Moraleja 2, Gran Vía 2, Plaza Mar 2 y La Villa 2, aunque algunos inmuebles podrían quedarse fuera del proceso.

La operación supone también el cierre de una etapa para una de las sagas históricas del inmobiliario europeo. El origen del grupo se remonta a Robert Zellinger de Balkany, empresario rumano que trasladó a Europa el concepto de los grandes centros comerciales. Desde los años 70, Balkany desarrolló complejos en países como Francia, Bélgica, Italia, Rumanía y España. Tras el fallecimiento del fundador, la segunda y tercera generación han optado por desinvertir en España y monetizar una cartera construida durante décadas.

Norges se impone a una larga lista de interesados

Norges Bank ha partido como uno de los favoritos desde las primeras fases del proceso. El fondo noruego cuenta con una enorme capacidad de inversión, un coste de capital más bajo que el de otros competidores y una estrategia de largo plazo que encaja con activos inmobiliarios consolidados, con rentas estables y ubicaciones dominantes. Su socio Sonae aporta la parte operativa. El grupo portugués tiene una larga trayectoria en centros comerciales y conocimiento del mercado ibérico, más cuando muchos de los activos necesitarán reformas.

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Por esta cartera pujaron también algunos de los grandes nombres del inmobiliario europeo. Por ejemplo, la cotizada francesa Klépierre, la aseguradora Generali o la gestora española Grupo Lar, impulsor y gestor de HLRE (antes Lar España), una socimi especializada en centros comerciales. También se interesaron otros fondos como Orion Capital, accionista de Neinor, la gestora de fondos inmobiliarios de Santander Asset Management o NEPI Rockcastle, el mayor operador de esta clase de activos en Europa del Este.