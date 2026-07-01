Año 2027
Nuevo calendario comercial en València: estos son los 11 domingos y festivos que abrirán las tiendas en 2027
El Observatorio del Comercio Valenciano establece los días de apertura autorizada para el próximo año, incluyendo periodos de rebajas y campañas especiales
En la Comunitat Valenciana, la apertura de comercios en domingos y festivos está limitada por norma general. Solo se permite en los días habilitados cada año por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, además de los supuestos contemplados para determinados espacios comerciales.
Así, el Observatorio del Comercio Valenciano se ha reunido este miércoles en sesión ordinaria bajo la presidencia de la consellera Marián Cano, en la que se han aprobado los 11 días festivos y domingos que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales de la Comunitat Valenciana durante 2027, como marca la ley autonómica.
Los días de apertura son los siguientes:
- 3 de enero. Domingo. Campaña de Reyes
- 10 de enero. Domingo. Rebajas de invierno
- 26 de marzo. Viernes Santo. Mayor afluencia turística
- 29 de marzo. Lunes de Pascua. Acumulación de festivos
- 2 de mayo. Domingo. Acumulación de festivos
- 27 de junio. Domingo. Rebajas de verano
- 10 de octubre. Domingo – Acumulación de festivos
- 1 de noviembre. Lunes (Día de Todos los Santos). Acumulación de festivos
- 28 de noviembre. Domingo. Campaña de Navidad
- 6 de diciembre. Lunes (Día de la Constitución). Campaña de Navidad. Acumulación de festivo
- 19 de diciembre. Domingo. Campaña de Navidad
Novedad: alerta climática o sanitaria
Como novedad de este año, el Observatorio ha aprobado recomendar que los comercios, de acuerdo con sus respectivos ayuntamientos, puedan cambiar cualquiera de estos días festivos de apertura en caso de que coincidan con alguna alerta meteorológica o sanitaria.
El Observatorio es un órgano colegiado, consultivo y asesor en materia de comercio. Entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los 11 domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la conselleria. También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la conselleria que son de su interés.
El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de distintos órganos de la Generalitat.
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