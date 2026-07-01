Los promotores advierten que el incremento de los costes de la construcción dificultan el acceso a la vivienda

El encarecimiento de la construcción, la presión fiscal, las dificultades de acceso a la financiación y la lentitud administrativa están elevando el coste de producir vivienda y limitando la capacidad del sector para generar nueva oferta residencial. Estas cuestiones han centrado una nueva edición de Aprova Lab, el foro impulsado por la Asociación de Promotores de Valencia (APROVA), que ha reunido en Sabadell Hub Empresas a un centenar de profesionales del sector inmobiliario para analizar las causas que están incrementando el coste de la vivienda y los principales retos asociados a su producción.

Los promotores valencianos advierten que la vivienda no podrá ser más accesible mientras se siga intensificando la dificultad en producirla, y señalan que es necesario identificar qué factores están encareciendo los proyectos y qué medidas pueden adoptarse para aumentar la oferta residencial. Asimismo, sostienen que el objetivo debe ser generar un entorno que permita construir más vivienda, en menos tiempo y con mayores garantías de viabilidad,contribuyendo a que más personas puedan acceder a una vivienda.

En el debate, moderado por el periodista Luis Motes, ha participado Rodolfo Godinez, director de Expansión y Contratación de la zona de Levante y Baleares de Grupo Avintia, José Vicente Espí, director general de Edificación de Grupo Bertolín, Ana Hernández, directora de Estrategia de Desarrollo y Comercial de Domio Habitat y Sonia Díaz, socia fiscal de Cuatrecasas.

Por su lado, Rodolfo Godinez ha incidido en que el “problema” de la vivienda no depende únicamente del coste de construcción. “Los plazos administrativos, la incertidumbre regulatoria, la fiscalidad, determinadas exigencias técnicas y los riesgos acumulados antes del inicio de las obras condicionan de forma decisiva su precio final y su viabilidad”, ha añadido. Además ha destacado que la vivienda sería “más viable” cuando el modelo de confrontación y adjudicación al precio aparentemente más bajo dé paso a una colaboración temprana entre promotor, proyectistas, constructora e industria.

En el mismo sentido, José Vicente Espí ha explicado que el coste de la vivienda y el reto de hacer viable lo necesario definen el núcleo del debate actual del sector inmobiliario. “Es necesario abordar los obstáculos estructurales que dificultan el desarrollo de vivienda, desde la escasez de suelo, la fiscalidad, los costes de construcción, el marco normativo y la burocracia, e impulsar soluciones que permitan frenar el esfuerzo financiero de las familias y facilitar el acceso a la vivienda”, ha añadido.

En la misma línea, Ana Hernández ha afirmado que «el desequilibrio entre la demanda y la oferta de vivienda lleva años acumulándose y hoy se nota con fuerza en el precio». Asimismo, ha explicado que, además del coste de construcción, la falta de suelo, la fiscalidad y los plazos de tramitación también encarecen el precio final de la vivienda. Por ello, ha defendido que «las promotoras tenemos parte de responsabilidad en la solución, y eso pasa por trabajar junto a las administraciones para revisar qué exigencias y plazos aportan valor real a la vivienda y cuáles solo la encarecen sin mejorarla».

Por su parte, Sonia Díaz, socia fiscal de Cuatrecasas, ha señalado que “no se trata de pedir rebajas fiscales indiscriminadas, sino de condicionar bonificaciones a la producción efectiva de vivienda asequible y de dotar de seguridad jurídica al valor de referencia catastral”. Asimismo ha defendido la necesidad de que la fiscalidad se convierta en una palanca para generar oferta.

Sobre APROVA

La Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (APROVA) agrupa a las principales compañías promotoras de Valencia. Su objetivo es defender los intereses de la actividad promotora y constructora y contribuir a ofrecer soluciones al acceso a una vivienda digna en Valencia. Para ello mantiene una colaboración constante con las administraciones públicas y actúa como interlocutora clave en la planificación de la vivienda y el urbanismo. APROVA forma parte de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunitat Valenciana (Feprova), de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).