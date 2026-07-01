Siete de cada diez empleos creados desde 2019 han sido ocupados por nacidos en el extranjero

Siete de cada diez nuevos empleos creados desde 2019 han sido ocupados por personas nacidas en el extranjero, lo que se traduce en que casi uno de cada cuatro ocupados totales han nacido fuera de España. Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'Trabajo y empresa: Los nuevos retos laborales en España', elaborado por Opina 360 a petición de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales del Foment del Treball (SBEES).

Este miércoles ha tenido lugar la presentación a la prensa del estudio, alrededor del cual tendrá lugar un diálogo el próximo día 8 de julio, en el CaixaForum de Madrid, donde intervendrá el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, así como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o la expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero.

Sánchez Llibre carga contra Yolanda Díaz

Sánchez Llibre ha considerado en una valoración inicial que el trabajo "ha sufrido una cierta erosión social en los últimos tiempos". "Sin embargo, la conclusión del estudio es que la sociedad ve el trabajo como la principal fuente de bienestar social. Es el motor de la dignidad individual, y la herramienta más eficaz para el progreso", ha declarado.

Al ser cuestionado acerca del concepto de erosión social, el presidente de Foment ha reconocido que algunos miembros del Gobierno, señalando directamente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "ha planteado unas iniciativas que iban en la dirección de boicotear la negociación colectiva y no dejar que los empresarios o trabajadores decidieran cual sería el futuro de los convenios colectivos", a diferencia del otro sector, personalizado en el vicepresidente Carlos Cuerpo.

La inmigración y el envejecimiento lastran el crecimiento

El estudio, estructurado en cuatro bloques, analiza las transformaciones que ha sufrido el trabajo para la sociedad española en los últimos años, así como los retos que enfrentan tanto empresas como trabajadores de aquí en adelante. Así, el informe muestra que, desde 2019, España ha registrado un fuerte crecimiento de la población activa, con una media de casi 290.000 activos más al año, hasta alcanzar el récord de 24,8 millones en 2025.

Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en una mejora de la tasa de actividad total, situada en el 59% en 2025, apenas tres décimas más que en 2019, a causa del incremento de la inmigración y el envejecimiento. Precisamente la influencia de la inmigración, para Foment, ha reconfigurado el origen de la población activa. Prácticamente la totalidad del incremento desde 2019 corresponde a personas nacidas en el extranjero, con una tasa de actividad del 71,4%, frente al 55,8% de los nacidos en España.

Caída drástica de la temporalidad

En otro orden, el informe ha identificado que la reforma laboral, introducida en 2022, ha disminuido prácticamente a la mitad la temporalidad, desde el 26,4% en 2019 hasta el 15,1% en 2025. Esta cifra ya es cercana a la media europea, aunque persiste una brecha importante entre el sector privado (12,5%) y el sector público (27,4%).

En cuanto al desempleo, el informe muestra que ha disminuido en 639.700 personas en 2019, hasta los 2,6 millones en 2025. Sin embargo, la mejora del mercado laboral se ha sustentado más en el crecimiento de la población activa que en la bajada del paro.

Los jóvenes quedan atrás

Atendiendo a los retos del futuro, uno de los más acuciante lo presenta la empleabilidad de los jóvenes. Según las estimaciones, la tasa de actividad del grupo poblacional entre 16 y 29 años ha ido descendiendo desde la primera década del siglo, cuando se situaba en el 67%, hasta el 54% en 2019.

Lo cierto es que la marcha de jóvenes en edad de trabajar es un problema considerable. España ha perdido anualmente una media de 8.672 jóvenes autóctonos de 25 a 34 años en los últimos 18 años, la mitad de ellos con titulación universitaria.

Triplicadas las vacantes

También han crecido con fuerza los puestos de trabajo sin cubrir. Más concretamente, entre 2014 y 2025, se han triplicado. Si en 2014 existían aproximadamente 3,4 vacantes por cada mil ocupados, en 2025 la ratio superaba ya las 7. La mitad de las empresas encuestadas que necesitaban incorporar trabajadores, la mitad reconoció haber tenido dificultades.

El absentismo, otro de los problemas que más preocupan a las organizaciones empresariales, ha aumentado también significativamente. El informe muestra que la incidencia de las bajas por contingencias comunes se ha duplicado desde 2015, desde los 26,80 procesos por cada mil trabajadores a 51,52 en 2025. También se refleja en el número de horas no trabajadas por incapacidades temporales: se han disparado desde las 5,4 horas mensuales por trabajador a las 8,8 en 2025.

La prioridad es la conciliación

Paralelamente al estudio, los coordinadores han realizado una encuesta a la población. Una de las conclusiones más relevantes de la misma es que, hoy en día, la conciliación familiar ya es el primer criterio para elegir un trabajo, con un 36,2% de los encuestados reconociéndolo. El salario (26,8%) y la flexibilidad de horario y de lugar (23,6%) quedan por detrás. En los menores de 24 años, el salario ocupa el primer puesto, con el 31,4%.

Al mismo tiempo, la cuestión de la conciliación se mantiene como una de las grandes carencias del sistema actual, pues el 63,9% de los encuestados cree que no existen medidas suficientes para garantizarla. Como propuesta, los encuestados sugieren la flexibilidad horario.