Un verano de récord: los hoteles de la Comunitat Valenciana rozan el lleno

Se nota al pasear por las calles de la ciudad de València y por las localidades costeras más atractivas de la Comunitat Valenciana: esta temporada estival va a firmar su récord en las semanas venideras, con reservas hoteleras en el 92 % para el próximo mes de agosto.

Así lo ha explicado este martes Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera valenciana Hosbec, durante la presentación de sus perspectivas turísticas para el segundo semestre del año, así como su balance de los seis primeros meses junto a CaixaBank y a Expedia.

Pico en agosto

Hosbec situa su previsión de ocupación más elevada para la Comunitat Valenciana en agosto con una estimación del 92 % y un crecimiento de un punto respecto a 2025. En este segundo semestre, se estima que prácticamente en todos los meses los hoteles valencianos estarán por encima tanto de ocupación como de precio medio respecto a 2025 con un pico de tarifa de 215,5 euros durante el mes de agosto.

"Todavía quedan muchas reservas por formalizar por la incertidumbre internacional y un mercado doméstico debilitado por el incremento generalizado de todos los precios", ha señalado Montes.

Septiembre vuelve a confirmarse como un mes con una gran expectativa, con una previsión de ocupación cercana al 90 %, aunque el precio medio es más económico para los turistas que eligen esta parte final del verano.

Un momento de la presentación del informe, este martes. / Levante-EMV

Al respecto, ese mismo mes la ciudad de València alcanzará su ocupación récord, con un 93,6 % en septiembre, debido al turismo de ferias y negocios, que comienza su temporada. Los precios se elevarán sobre todo en octubre con la reactivación del mercado profesional.

Récord y calidad

La secretaria general de Hosbec ha destacado que pese a estas elevadas cifras de ocupación, "desde el sector no tenemos ninguna obsesión por crear récords, sino que estamos trabajando en un modelo de calidad".

Además, Montes ha recordado que "la Comunitat Valenciana sigue estando a la cola de todas las autonomías turísticas relevantes. Nos superan en precio medio Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña, Madrid o País Vasco. Tenemos todavía muchísimo trabajo y mucho recorrido".

En cuanto a los seis primeros meses del año, los datos de Hosbec revelan que la ocupación hotelera no empezó bien en enero, con datos inferiores a los de 2025, pero poco a poco fue recuperando hasta situarse en un balance de dos puntos por encima de 2025 a partir del mes de mayo. Los datos económicos acompañan esta tendencia: el precio medio se situó en 106,2 euros y un crecimiento de 6,6 % respecto a 2025.

El efecto de la guerra

Por su parte, David Heymann, de CaixaBank Research, ha explicado en su intervención factores sensibles en materia turística. En este sentido, ha subrayado que "el turismo es un bien de lujo: a medida que crecen las rentas, crece proporcionalmente el gasto turístico".

Otro de los aspectos -en su opinión- "clave" para el turismo en España es el riesgo geopolítico en Oriente Medio. "Este redirecciona flujos masivamente hacia España. Los turistas europeos, sobre todo, y los americanos, dejan de viajar a zonas que piensan que puede haber riesgo y se redireccionan más hacia España".

Al respecto, el experto de CaixaBank ha dicho que la guerra de Irán "redireccionaría unos cuatro millones de turistas este año hacia España".

IA sí, pero no para reservar

Mientras, Joni Leal, director de mercado de España y Portugal de Expedia Group, ha presentado algunos hábitos de comportamiento de los viajes. Leal ha hecho hincapié en el uso de la inteligencia artificial por parte de los turistas.

En este sentido, el directivo ha asegurado que la mayoría de los viajeros confían en la IA para planificar viajes e itinerarios o consultar precios. Sin embargo, el experto ha asegurado que apenas hay reservas hechas con IA debido a tres motivos: pérdida de control, dudas sobre la privacidad y dudas sobre la responsabilidad en caso de imprevistos con el viaje.

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El informe presentado por Hosbec se basa en la herramienta tecnológica Biontrend, que conecta 140 establecimientos hoteleros y 29 destinos turísticos, proporciona información en tiempo real y a 365 días vista, con una predicción de comportamiento basada en la IA y en el análisis inteligente de las variables pasadas y futuras.