CaixaBank y Cámara Valencia renuevan su convenio para impulsar la competitividad de las empresas valencianas

La directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, y el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, han renovado el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde 2013 con el objetivo de continuar apoyando el crecimiento del tejido empresarial valenciano mediante el acceso a financiación, la internacionalización y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a mejorar su competitividad.

Este acuerdo consolida una alianza estratégica que, durante más de una década, ha acompañado a miles de empresas valencianas en sus procesos de inversión, crecimiento y apertura a nuevos mercados.

A través de este convenio, CaixaBank pone a disposición de las empresas del Club Cámara una línea de financiación en condiciones preferentes. A cierre de 2025 se han formalizado 17.079 operaciones por un importe global de 7.532 millones de euros, con un importe medio de 441.000 euros por operación. Esta herramienta continúa siendo un instrumento clave para facilitar el acceso a financiación de las empresas valencianas.

Apuesta por las empresas

Durante la firma del convenio, Olga García ha puesto en valor el compromiso de CaixaBank con el tejido empresarial valenciano y su contribución al desarrollo económico y social del territorio. “Desde CaixaBank mantenemos una apuesta decidida por las empresas de la Comunitat Valenciana, conscientes de su papel esencial en la generación de crecimiento y empleo. En este sentido, seguiremos acompañándolas con un modelo de atención cercano y especializado, así como con soluciones financieras adaptadas a sus necesidades en cada etapa”, ha señalado.

Por su parte, José Vicente Morata ha destacado que la renovación de este convenio refleja "el compromiso compartido de CaixaBank y Cámara Valencia con el crecimiento y la competitividad de las empresas valencianas". En este sentido, ha señalado que "el acceso a la financiación es un factor decisivo para que las empresas puedan invertir y crecer, pero también lo es disponer de acompañamiento, conocimiento y herramientas que les permitan innovar, internacionalizarse y afrontar con éxito los nuevos retos. Esa suma de capacidades es la que aporta esta alianza, que contribuye a fortalecer el tejido empresarial y la economía de la Comunitat Valenciana".

Colaboración

La colaboración entre CaixaBank y Cámara Valencia se extiende también a la organización de actividades dirigidas a favorecer la internacionalización y el crecimiento empresarial.

Durante 2025, CaixaBank participó como socio colaborador en 23 actividades organizadas por Cámara Valencia, que reunieron a más de 785 participantes. Entre ellas destacan 8 visitas de dignatarios internacionales, 6 jornadas empresariales, 5 webinars, 1 misión institucional y 3 misiones comerciales, iniciativas que han permitido acercar a las empresas valencianas información estratégica, oportunidades de negocio y contactos de alto nivel en mercados internacionales.

Fruto de esta colaboración, ambas entidades presentaron además el informe "Geopolítica y nueva geometría del comercio exterior valenciano", un estudio que analiza el impacto de los cambios geopolíticos sobre el comercio internacional y ofrece claves para que las empresas valencianas adapten sus estrategias a un escenario global cada vez más complejo.

Club Cámara

El convenio se desarrolla principalmente a través del Club Cámara, la plataforma empresarial de Cámara Valencia que reúne a compañías comprometidas con la innovación, la internacionalización y el crecimiento.

Durante 2025, el Club Cámara contó con 189 empresas asociadas y organizó 178 acciones, entre ellas, 46 eventos de networking empresarial y 132 acciones de visibilidad en medios de comunicación.

Con esta renovación, CaixaBank y Cámara Valencia reafirman su compromiso de seguir acompañando a las empresas valencianas en ámbitos clave como la financiación, la innovación, la sostenibilidad, la formación y la internacionalización, contribuyendo al fortalecimiento del tejido productivo de la Comunitat Valenciana.

CaixaBank

Los clientes de CaixaBank se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.000 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y agroalimentario, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Noticias relacionadas

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.