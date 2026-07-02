Edwards empieza a contratar a 1.200 trabajadores para su planta de Moncada

La multinacional estadounidense Edwards Lifesciences ha comenzado a contratar a los primeros operarios para la planta de válvulas cardiacas que construye en Moncada. La compañía tiene intención de contratar por fases a 1.200 trabajadores y esa cifra se alcanzará, en principio, en 2030. La planta ya cuenta con 130 empleados, 66 de ellos en puestos de fabricación.

El perfil más demandado va a ser de costurero porque las válvulas cardiacas se cosen a mano. En la oferta de trabajo se especifica que se realiza con microscopio, aguja, tijera y pinzas. Los aspirantes no necesitan una gran formación previa. La empresa pide que tengan Educación General Básica (EGB) o Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y "buena coordinación ojo-mano".

Edwards Lifesciences valora de los aspirantes que tengan experiencia previa en costura y buenas prácticas de manufactura. También tiene en cuenta si los candidatos han trabajado en la producción de dispositivos médicos y en entornos de 'sala blanca' (aunque no es imprescindible).

Salarios

La empresa no ha hecho públicos los salarios de los operarios. Sí que ha trascendido en las ofertas de empleo el de algunos puestos como analista de calidad, con un salario que rondará entre los 34.000 y 36.000 euros. Consultada por las remuneraciones, la empresa explica que siempre ofrece "paquetes retributivos competitivos. Los rangos salariales dependen del perfil del puesto y de la experiencia del candidato".

Además, al igual que otras multinacionales como Volkswagen, ofrece una retribución salarial anual (bonus) y un amplio paquete de beneficios sociales. Entre ellos, la multinacional incluye: plan de pensiones, seguro médico y de vida, vales de comida, acceso a instalaciones deportivas, programas de bienestar y plan de compra de acciones para empleados.

Principios de 2027

La compañía confirma que la planta de Moncada estará operativa a principios de 2027. "Los empleados comenzarán a ocupar las instalaciones antes de acabar 2026, mientras que la fabricación de los primeros productos comerciales arrancará a finales de 2027", asegura la multinacional estadounidense.

La empresa apunta que los primeros 66 operarios contratados para puestos de fabricación ya están siendo formados y certificados para la producción de válvulas cardiacas. Además, "todas las áreas de la compañía ya cuentan con personal incorporado, incluyendo compras y logística, recursos humanos, infraestructura tecnológica, finanzas, ingeniería y gestión de proyectos", subraya Edwards. "Durante los próximos meses, nuestra plantilla seguirá creciendo", añade.

La empresa anunció, tras escoger a Moncada para su planta de válvulas cardiacas, que iba a invertir 150 millones de euros. La compañía desarrolló hace sesenta años la primera válvula de corazón artificial y hoy es una firma líder en el mundo en soluciones coronarias que han beneficiado a más de un millón de pacientes.

La planta dispondrá de una infraestructura con capacidad para producir anualmente varios miles de unidades de válvulas cardiacas, destinadas principalmente a satisfacer la demanda del mercado europeo. Estará compuesta por diferentes áreas, incluyendo edificios de producción, oficina técnica, laboratorios, almacenes de materia prima y producto terminado, salas limpias y zonas complementarias.

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