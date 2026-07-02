Herbolario Navarro crece un 30 % hasta los 65 millones de euros de facturación en 2025

La compañía valenciana Herbolario Navarro cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 65 millones de euros, lo que representa un incremento del 30 % respecto al año anterior. La cadena de ecotiendas consolida así su crecimiento en el mercado español de alimentación saludable, suplementación y cosmética natural en un ejercicio marcado por la expansión territorial.

Según recuerdan desde a empresa, entre los principales hitos del año destacan la apertura de 15 nuevas tiendas y la entrada en nuevas provincias como Álava, León, Zaragoza. En palabras de Pepe Navarro, "2025 ha sido un ejercicio de fuerte crecimiento, pero también de construcción de estructura para sostener ese crecimiento a medio y largo plazo. Hemos avanzado en expansión y en capacidad operativa, con el objetivo de seguir ganando tamaño sin perder nuestra esencia ni la calidad del servicio".

Previsión y objetivo

Tras los resultados de 2025, Herbolario Navarro prevé mantener su ritmo de crecimiento en 2026 con la previsión de superar los 84 millones de euros. "A este objetivo contribuirá de forma decisiva su plan de expansión territorial, que contempla superar las 100 tiendas al cierre de 2027", avanzan desde Navarro.

En la actualidad, la compañía cuenta con 84 establecimientos, de los cuales 10 han sido inaugurados durante el primer semestre de este año.

Las ventas se concentran en la red comercial física, que representa más del 90 % de la facturación. Por distribución territorial, la Comunitat Valenciana supone el principal mercado de la compañía, con un 47 % del total, seguida por la Comunidad de Madrid, con un 24%.

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La venta 'online' también mantuvo una evolución positiva durante 2025, con un crecimiento del 51 % respecto al ejercicio anterior. De cara al próximo ejercicio, la compañía estima un crecimiento adicional del 28 % en este canal, si bien en el primer trimestre del año el volumen de operaciones en la web y la aplicación móvil se incrementó en un 42 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.