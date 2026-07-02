Trabajo
Nuevo récord: El mercado laboral valenciano supera los 2,3 millones de empleos
La afiliación a la Seguridad Social crece en más de 12.000 personas mientras el paro desciende en casi 2.500
Suma y sigue, el mercado laboral valenciano se apunta a los récords. Junio supuso un peldaño más en esa dinámica como prueba el descenso del paro y, sobre todo, la creación de empleo, que ha permitido superar por primera vez los 2,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, según los datos dados a conocer hoy por los Ministerios de Trabajo y de Inclusión.
El paro registrado en la Comunitat Valenciana durante el pasado junio bajó en 2.445 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,86 %, y deja la cifra total de personas desempleadas en 281.651. La autonomía fue uno de los territorios con mejor comportamiento, solo superado por Andalucía, Galicia, Madrid y Castilla y León. En el conjunto de España, el descenso fue de 28.738 desempleados menos.
Provincias
En términos interanuales, el desempleo bajó en junio en 11.964 personas, un descenso del 4,07 %, que es el más abultado de todo el país tras los 62.000 de Andalucía. Por provincias, el paro bajó en 1.500 personas en Alicante (-1,31 %), seguida de Castellón con una disminución de 531 personas (-1,68 %) y Valencia, con 414 personas desempleadas menos (-0,30 %).
La reducción del paro se dio sobre todo en el sector servicios, al que pertenecen todas las actividades relacionadas con el turismo, cuya temporada, iniciada precisamente en junio, se prevé de récord. Así, en el grupo terciario el desempleo se redujo en 2.303 personas, mientras que en la industria lo hizo en 390. Por contra, el paro subió en 34 en la agricultura, en 165 en la construcción y en 49 en el colectivo sin empleo anterior.
Creación de empleo
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en la Comunitat Valenciana subió en junio en 12.374 personas (un 0,54 %) hasta quedar en 2.306.483 personas, y en relación a hace un año aumentó en 86.052 personas, un 3,88 % más.
Por último, el número de contrataciones registró en junio un aumento del 30 %, en buena medida propiciadas por la temporalidad propia de algunos empleos propios del verano. En concreto, fueron 35.564 contratos más. El incremento interanual es del 6,52 %, que se traduce en 9.321 más.
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