Nealis cierra su primer año como 'holding' con 705 millones de ingresos y más de 36 millones de beneficios netos

La compañía valenciana Nealis, 'holding' empresarial de servicios en agua y medioambiente, instalaciones, infraestructuras y 'hospitality', ha cerrado el ejercicio 2025 con unos resultados financieros históricos "que consolidan la transformación corporativa acometida por el grupo", señalan desde la empresa. En su primer año de actividad como 'holding', la compañía ha registrado unos ingresos totales de 705,8 millones de euros, un 22 % más que en 2024, y ha incrementado su beneficio neto en un 58 % hasta alcanzar los 36,3 millones de euros.

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) también ha experimentado crecimiento significativo del 41 %, situándose en 85,2 millones de euros, lo que eleva el margen sobre ingresos en dos puntos, del 10 % al 12 %. "Estas cifras son el resultado de la mejora de la rentabilidad y la consolidación de un modelo de negocio con más de 2.000 millones de cartera de negocio recurrente y la entrada en sectores con gran potencial", aseguran desde la compañía.

El crecimiento se ha visto acompañado, aseguran, "de un fuerte impulso a la inversión y al empleo". La compañía invirtió 75,5 millones de euros en 2025, un 36 % más que en el ejercicio anterior, destinados a potenciar el crecimiento de sus distintas áreas de negocio, la sostenibilidad y a reforzar su apuesta por la innovación. Asimismo, Nealis ha alcanzado en 2025 una plantilla de 7.000 personas, "consolidando su papel como motor de empleo y de contribución económica, con más de 8.500 proveedores en su cadena de valor, a los que genera un valor de compras de más de 350 millones de euros".

De Grupo Gimeno a Nealis

El grupo empresarial ha culminado su plan estratégico anterior, que durante la etapa de 2017 a 2025 "ha superado las expectativas de crecimiento", señala la compañía, que "ha crecido orgánica e inorgánicamente de manera muy relevante en los últimos años". De este modo, ha integrado 16 empresas "que han hecho casi triplicar su volumen de negocio, incorporar más de 3.000 personas en el equipo, ampliar presencia nacional con la entrada de compañías en sectores clave y diversificado también el perfil de los clientes de su cartera, con un mayor porcentaje del sector privado entre las que destacan las grandes utilities para que las opera Obremo".

Los resultados de 2025 son los primeros que la compañía presenta tras la transformación corporativa que ha ejecutado ese mismo año. Este proceso, que ha supuesto la evolución del histórico Grupo Gimeno hacia la nueva marca Nealis y la constitución de una sociedad 'holding', "le ha permitido simplificar su arquitectura de negocio, poner en valor su capacidad full service y sentar las bases para una nueva fase de crecimiento con ambición global, manteniendo el legado de más de 150 años de trayectoria".

Estos hitos, sostienen desde la comapañía, "refuerzan la hoja de ruta del Plan Estratégico 2030 con el objetivo a medio plazo de alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación, con 10.000 profesionales en su equipo a través de una inversión total de 300 millones".

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"Nealis comienza así, una nueva etapa en su historia en la que durante 2026 y 2027 irá también implementado la nueva marca a sus verticales de negocio e impulsará el crecimiento compartido con modelos de alianzas y prospección del mercado internacional", concluyen.