Pérez Llorca anuncia una inversión de 100 millones de euros para impulsar el sector de la defensa

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la inversión de 100 millones de euros para impulsar el sector de la industria de la defensa en la Comunitat Valenciana. La inversión se va a acometer en el marco del Plan Estratégico de la Industria de la Defensa de la Comunitat Valenciana. Así lo ha trasladado durante la presentación de la Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad, una iniciativa destinada a convertir a la Comunitat Valenciana en un referente en innovación, soberanía tecnológica e industria de la seguridad.

En la Comunitat Valenciana ya hay 334 empresas con vinculación con el sector de la defensa. Sin embargo, solo captan el 1 % del gasto nacional en defensa frente al 10 % del resto de industrias. Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, ha subrayado que Europa apuesta por la inversión en defensa y ha defendido que la C. Valenciana debe aprovecharlo. Por ello, la Generalitat ha trazado una triple iniciativa para avanzar en la industrialización con un plan estratégico de impulso, un programa a 3 años para ayudar a las empresas a virar al sector de la defensa y la constitución de la Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad.

Proyecto

El jefe del Consell ha señalado que este proyecto supone “una ambiciosa política de desarrollo económico, innovación y transformación industrial para todo nuestro territorio", y ha remarcado que la Comunitat Valenciana “puede asumir el papel de liderazgo en esta industria”. El president ha trasladado el propósito de aumentar la participación de las empresas valencianas en este sector y ha puesto como ejemplo que "si la Comunitat Valenciana alcanzará entre el 2% y el 3% del peso nacional que generaría un impacto de entre 300 y 500 millones de euros anuales”.

José Vicente Morata y Vicente Fernández, esta mañana en la jornada sobre defensa / Daniel Tortajada

Para ello, ha asegurado que “no necesitamos construir de cero porque la base ya está” y se ha referido “al talento, el conocimiento, las capacidades tecnológicas y las empresas para atraer miles de millones de financiación europea para proyectos de defensa y seguridad. Pérez Llorca ha explicado que esta alianza nace con la vocación de coordinar la acción de la Generalitat, empresas, cámaras de comercio, universidades, institutos tecnológicos y el conjunto del tejido productivo valenciano para aprovechar las oportunidades que ofrecen los programas nacionales y europeos en materia de defensa y seguridad.

Feria de la Defensa en 2027

El jefe del Consell ha anunciado que Feria Valencia va a organizar el primer certamen Internacional de la Industria Auxiliar de la Defensa 2027, un evento promovido por la Generalitat que contribuirá a reforzar la proyección internacional, permitirá a las empresas valencianas conectar con industrias de todo el mundo y reforzará nuestro posicionamiento como polo industrial y tecnológico en un sector estratégico.

El president ha subrayado que el actual contexto internacional, marcado por nuevas amenazas como los ciberataques, la desinformación o la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica europea, ha convertido la seguridad y la defensa en un ámbito estratégico para el desarrollo económico de los territorios. Pérez Llorca también ha hecho referencia a iniciativas como APOLO, que agrupa a empresas tractoras comprometidas con la innovación dual y la soberanía tecnológica, y REDIT Defensa, que aporta capacidades avanzadas en inteligencia artificial, robótica, simulación, nuevos materiales, energía y ciberseguridad.

Pérez Llorca ha destacado que sectores como la automoción, la industria manufacturera, las telecomunicaciones, las tecnologías digitales o los materiales avanzados constituyen una sólida base sobre la que desarrollar nuevas oportunidades industriales vinculadas a la defensa.

Cámara Valencia

José Vicente Morata, presidente de la Cámara, ha explicado que van a informar y formar a las empresas para que puedan aprovechar las oportunidades que se van a abrir en el sector. Morata ha insistido en que las empresas que quieran entrar en el sector deben informase bien porque la clave es saber qué se necesita.

El presidente de la red de institutos tecnológicos (Redit), Fernando Saludes, ha explicado que hay múltiples sectores valencianos como el textil o el plástico están ante una gran oportunidad. “Lo hemos visto en Ucrania como toda la sociedad ha reaccionado” y se ha transformado el tejido industrial.

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El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha recordado que en la C. Valenciano tienen sectores que deben reorientarse y el sector de la defensa puede facilitar ese cambio.“Tenemos un potencial tremendo con sectores como el aeroespacial o la automoción. No debemos dejar pasar este tren”, ha señalado.