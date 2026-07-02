El sector agroalimentario consolida su relevancia económica con un peso del 9 % en la riqueza española y el 11,5 % en el empleo

La fundación Grupo Cajamar y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) han dado a conocer los principales resultados del 'Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo', cuyas conclusiones han sido expuestas por el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, en un acto clausurado por el ministro de Agricultura, Luis Planas. El informe confirma que el sector agroalimentario español mantiene una elevada relevancia en la economía nacional. En 2025, su valor añadido bruto (VAB) alcanza los 137.387 millones de euros, lo que representa el 9 % del total y sitúa a España con un mayor grado de especialización que la media de la Unión Europea (6,2 %).

Este posicionamiento responde al comportamiento de toda la cadena de valor, donde destaca el peso de la comercialización, que concentra una parte significativa de la actividad (el 41 % en términos de VAB y el 50 % en el caso del empleo). En 2025, es de destacar el crecimiento de la industria de transformación, cuyo VAB real ha aumentado un 4,5%, muy por encima del sector primario y la comercialización.

España se mantiene, además, como una de las grandes potencias agroalimentarias europeas, con una aportación del 13 % del VAB del sector en la UE y ocupa la cuarta posición por tamaño dentro del conjunto comunitario. En los tres subsectores, el peso en el VAB total es mayor en España, con una mayor diferencia en la comercialización (3,7 % del VAB total en España y 2,5 % en la UE-27).

Empleo y retos demográficos

El sector agroalimentario continúa siendo un pilar fundamental del empleo en España, con más de 2,6 millones de personas ocupadas, lo que supone el 11,5 % del total del empleo nacional, por encima del 9,8% de la UE. Esta elevada capacidad de generación de empleo sitúa a España entre las principales economías europeas en términos de ocupación en el sector (la tercera en tamaño, al aportar el 11,6 % del empleo del sector de la UE), reforzando su papel como elemento clave de cohesión territorial, especialmente en el medio rural.

A su vez, el informe identifica importantes desafíos en este ámbito. Entre ellos destacan el envejecimiento de la población activa y las dificultades para garantizar el relevo generacional, así como la menor presencia de mujeres en determinadas actividades productivas. Estos factores ponen de relieve la necesidad de atraer talento joven, mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un sector más inclusivo y equilibrado desde el punto de vista social.

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Proyección internacional

El Observatorio pone de manifiesto la elevada competitividad del sector agroalimentario español en el contexto europeo. En 2025, sus costes laborales por unidad de valor añadido son un 18 % inferiores a los de la media de la UE-27, lo que constituye una ventaja significativa. En comparación con los países líderes que forman la UE-14, también el sector español es más competitivo (un 17 % mayor), pero esa competitividad no se apoya en la productividad (que es un 6 % inferior), sino en unos reducidos costes laborales por empleado (un 23 % inferiores). Es de destacar que las tres fases de la cadena de valor son más competitivas en España que en el agregado de la UE-14, sobre todo la del sector primario (un 36 % más competitiva).