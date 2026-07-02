TRANSPORTE
Vecta integra cuatro empresas en Sagunt para crear un gran operador logístico al calor de VW y Parc Sagunt
El nuevo grupo OnRoute aglutina 500 cabezas tractoras, 140.000 metros cuadrados de almacenaje y 780 empleados
Parc Sagunt impulsa el crecimiento del sector logístico al erigirse como uno de los mayores parques empresariales de Europa. Su posición geográfica, capacidad de interconexión y atracción de gigantes internacionales consolidan a la Comunitat Valenciana como un nodo clave del comercio en el Mediterráneo. La última prueba es el nacimiento de OnRoute, nuevo operador logístico fruto de la integración de Talaexprés (Talavera de la Reina), Futrans (Toledo), Transnugón (Valencia) y Logística Carosán (Talavera de la Reina) con sede en Sagunt e impulsado por el fondo de inversión Vecta (antes Sherpa Capital), que ha ido adquiriendo dichas firmas desde febrero de 2024 hasta la creación de una única marca bajo la que operará en todo el territorio nacional.
El recién constituido operador logístico reúne a 780 empleados, más de 500 cabezas tractoras y 140.000 metros cuadrados de almacenaje y se instala en este territorio del Camp de Morvedre al calor del desembarco de grandes compañías en Parc Sagunt, como Inditex o Mercadona -han establecido almacenes y plataformas de distribución masivas en este complejo- y la cercanía de proyectos tractores como la futura gigafactoría de baterías de PowerCo, que atraen a empresas auxiliares, proveedores y centros de innovación.
Crecimiento en ventas
La facturación agrupada de este agente logístico es de 75 millones de euros en 2025 y espera incrementar un 35% sus ventas en 2026 gracias, precisamente, tanto a las nuevas adquisiciones, como al desarrollo de su plan de negocio. OnRoute dispone de bases de operaciones logísticas en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, lo que permite cubrir todo el territorio nacional y una gran variedad de sectores que van desde el ámbito industrial, hasta la alimentación seca o en frío.
El lanzamiento definitivo de la marca OnRoute responde a la situación actual de adquisiciones y de creación de grandes líderes logísticos con capacidad para operar en todo el territorio y en diversos sectores.
Para el director de desarrollo de negocio de OnRoute, German Monedero, los objetivos de esta integración son “convertirse en un agente logístico global de la cadena de suministro (combinando funcionalidades de almacén y cargas completas), pero con acción local, ser líderes en sectores como el industrial, automoción, alimentación, o farmacéutico y dermocosmético. Para ello -continúa- estamos trabajando en la alineación de todas las empresas bajo un mismo modelo operativo y estratégico común, así como en la integración de todas las firmas y de sus equipos”, agrega.
Industrias
El objetivo principal que se ha marcado la compañía y que destaca Monedero se basa en un "avance hacia un modelo B2B directo, con el incremento de los clientes relacionados con fabricación e industriales". También esperan el incremento de la ocupación rentable de los almacenes, y evolucionar hacia un 'modelo 3PL' (por sus siglas en inglés Third-Party Logistics, externalización de las operaciones logísticas de una empresa a un proveedor especializado), para clientes almacén “y convertirnos en un proveedor logístico preferente. En su opinión, un reto importante para alcanzar los objetivos es "mejorar la rentabilidad por cada camión y optimizar la eficiencia operativa y, sobre todo, incrementar la digitalización y automatización de determinados procesos para favorecer la competitividad”.
En Sagunt y Parc Sagunt ya operan importantes empresas de transporte y almacenaje como AZA Logistics, Carosan, Grupo Logístico Arnedo, Railsider, Toyota Logistics Service y Plataforma Logística Portuaria, entre otras.
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