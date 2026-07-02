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Consum dona 60.000 euros para enviar ayuda humanitaria a Venezuela

La cooperativa valenciana de supermercados colabora con Cruz Roja que trabaja en las zonas afectadas

Una cooperante de Cruz Roja atiende a personas damnificadas por los terremotos en Venezuela.

Una cooperante de Cruz Roja atiende a personas damnificadas por los terremotos en Venezuela. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Consum dona 60.000 euros en ayuda humanitaria para las personas damnificadas por los terremotos de Venezuela. La ayuda se articula a través de Cruz Roja que desarrolla su labor en las zonas afectadas con organizaciones locales para prestar apoyo en función de las necesidades más urgentes. Las necesidades más urgentes que ha detectado Cruz Roja son agua, alimentos, saneamientos e higiene de las personas residentes en las zonas más afectadas. Además, de equipamiento logístico y de telecomunicaciones. La donación de Consum se distribuirá en función de las prioridades que establezca la organización sobre el terreno.

Esto incluye provisión de artículos de primera necesidad, como bidones agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso, kits higiene, entre otros. También, un despliegue e instalación de unidades clínicas móviles de salud para la atención inicial de lesiones y estabilización de traumatismos graves, entre otras actuaciones.

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