Campaña de la renta
Hacienda ha devuelto ya 9.362 millones de euros a cerca de 13 millones de contribuyentes
Hasta el jueves, la Agencia Tributaria había atendido al 79,1% de las reclamaciones y abonado el 66,4% de los importes
EFE
La Agencia Tributaria había devuelto, hasta el pasado jueves, 9.362 millones de euros a 12,95 millones de contribuyentes que solicitaron devolución en su declaración de IRPF de 2025, con lo que, hasta esa fecha, había atendido al 79,1% de las reclamaciones y abonado el 66,4% de los importes.
Según ha informado la Agencia en un comunicado, a lo largo de la campaña de la renta que terminó el 30 de junio ha recibido 25,6 millones de declaraciones, un 4,24% más que el pasado año, de las que 16,4 millones solicitaban devolución, un 2,79% más, por un total de 14.089 millones, un 3,06% más. De ellas, hasta el 2 de julio se habían abonado 9.362 millones de euros, un 2,88% más, a 12,4 millones de contribuyentes, un 2,99% más.
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