La Indra de Simón y Recasens trabaja para acelerar las entregas y desatascar la alianza con Santa Bárbara

Indra ha colocado el cumplimiento de los plazos y la recomposición de sus alianzas industriales en el centro de la etapa abierta con Ángel Simón en la presidencia y Josep Maria Recasens como consejero delegado. La compañía trabaja para acelerar las entregas de los programas en marcha y desbloquear una alianza con Santa Bárbara Sistemas, en defensa terrestre. El mensaje fue explícito en la junta de accionistas. Recasens defendió que la credibilidad en defensa “se construye entregando”. En contratos con las Fuerzas Armadas, añadió, hay que entregar “a tiempo y con las prestaciones comprometidas”.

La advertencia llega tras los retrasos acumulados por la gran apuesta del Ejército español: el blindado 8x8 Dragón, gestionado por Tess Defence, consorcio controlado por Indra y participado por Santa Bárbara, Sapa y EM&E. El contrato se firmó el 25 de agosto de 2020 y acumula importantes retrasos que han hecho incluso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya alertado de la situación. En 2024 se había acordado entregar 92 unidades, pero finalmente no se recibió ningún vehículo. El año pasado, Tess entregó 41 unidades frente a las 57 inicialmente pactadas. Sin embargo, una modificación de las condiciones del contrato realizada a final de año reconocía y convenía que tan solo se podrían proporcionar 42, con lo que el Ejército recibió un 8x8 Dragón menos de lo estipulado.

Indra sostiene que el programa se está estabilizando después de tomar la mayoría accionarial en octubre de 2024. Tess Defence acaba de entregar 14 nuevas unidades, con lo que suma 43 en lo que va de año. El objetivo del consorcio es superar el centenar en 2026 y completar la primera fase antes de final de 2028.

Enmienda a Escribano

La presión por entregar mejor coincide con una revisión estratégica. Recasens anunció un nuevo plan estratégico antes de final de año, con objetivos “ambiciosos” e hipótesis “realistas”. Sus prioridades iniciales serán ejecución, plan y talento. Simón enmarcó el cambio en la reconfiguración de la seguridad europea y en la necesidad de superar la fragmentación del sector.

El presidente no ejecutivo de Indra defendió ante los accionistas que el nuevo contexto europeo obliga a la cotizada a buscar acuerdos industriales y a dejar atrás la lógica de compartimentos nacionales. “Europa camina con paso firme y con urgencia hacia un mercado único e integrado de defensa y, en este contexto, las alianzas con otras empresas del sector no son una opción estratégica entre otras, son una necesidad”, afirmó. El presidente añadió que el mercado europeo de defensa ha estado durante “demasiado tiempo fragmentado”, repartido en capacidades nacionales que no generan “las economías de escala ni la masa crítica de inversión en innovación” que exige el momento actual. “Superar esta fragmentación es también una condición para reforzar la seguridad tecnológica y digital de España y Europa”, remachó. "Necesitamos una respuesta multisectorial y multinacional. Las alianzas son una necesidad y la cooperación van más allá de Europa, con socios de países aliados", en clara referencia a un futuro pacto con Santa Bárbara.

Indra y la filial de General Dynamics mantienen conversaciones avanzadas para articular una alianza industrial que permita desbloquear los programas de artillería sobre ruedas y sobre cadenas adjudicados a la UTE formada por Indra y Escribano, valorados conjuntamente en 7.240 millones. La fórmula que gana peso es una sociedad conjunta, aunque siguen abiertas otras alternativas.

La opción más avanzada prevé que Indra Land Vehicles controle el 51% y Santa Bárbara el 49%. Así, Indra conservaría el liderazgo industrial e incorporaría a un fabricante histórico de plataformas, blindados y artillería. Las conversaciones se centran, en principio, en la participación de Indra dentro de las UTE adjudicatarias, mientras EM&E mantendría un papel relevante en estaciones de armas.

La aproximación a Santa Bárbara supone una enmienda a la estrategia seguida bajo la presidencia de Ángel Escribano, más inclinada a desarrollar los grandes contratos de artillería junto a otros actores europeos como Leonardo o Rheinmetall. En aquella etapa, Indra llegó a estudiar la compra de Santa Bárbara, operación que General Dynamics rechazó. Después, la adjudicación de una parte sustancial de los programas terrestres a Indra y EM&E elevó la tensión entre ambas compañías.

Santa Bárbara aspiraba especialmente al contrato de obuses autopropulsados sobre cadenas, para el que había planteado su sistema Némesis. Al quedar fuera, recurrió ante la Audiencia Nacional los contratos de artillería y también acudió al Supremo por las ayudas para financiarlos. Fuentes conocedoras sostienen que los recursos tienen un componente procedimental y no impiden el acuerdo.

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El cambio en la cúpula de Indra ha alterado el escenario. La llegada de Simón y Recasens ha acelerado las conversaciones y ha abierto la puerta a una solución más ambiciosa que incorporar a Santa Bárbara como simple proveedor. La futura alianza deberá encajar también el papel de Tess Defence y de EM&E.