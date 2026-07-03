Paga extra: ¿Cuánto ingresarán en junio los jubilados valencianos?

Junio suele ser un buen mes para los ingresos de los valencianos. Como diciembre. Son los dos meses en los que empresas y Estado abonan las pagas extra. Así que los jubilados de la Comunitat están de fiestas estos días. De media, van a percibir 2.877 euros este mes, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este mes de junio, los 691.280 jubilados que hay en la Comunitat Valenciana van a recibir de media 1.488 euros por la paga mensual, una cantidad a la que hay que sumar los 1.429 euros de la paga extraordinaria que se abona en este mes. Por tanto, los citados 2.877. Dicha cifra está relativamente lejos de la media española, donde se sitúa en los 3.122 como resultado de la suma de 1.572 euros de la paga normal y de los 1.550 de la extra.

Ingresos

En función de los ingresos anuales y del tiempo de cotización, fundamentalmente, las pensiones varían de forma considerable. Los territorios con más abundancia de empleos temporales y con menos presencia de los sectores económicos con mayor valor añadido tienen pensiones más bajas. Así, quienes percibirán menos dinero este junio serán los jubilados de Almería, que se quedarán en los 2.255 euros, dado que su paga media está en los 1.138 mientras que la extra se queda en los 1.117. Nada que ver con los 3.855 euros que ingresará en este mes un jubilado de Vizcaya, donde la pensión de todos los meses está de media en los 1.938 euros y la extra de junio, en los 1.918.

La pensión de jubilación extra es de 1.429 euros / AXEL ALVAREZ

Los datos del Ministerio de Inclusión incluyen otras cuestiones, como el número general de pensiones, que alcanza los 1,08 millones en la Comunitat Valenciana. Es una cifra superior al número de pensionistas -973.993- dado que hay ciudadanos que reciben más de una de estas prestaciones. De hecho, cabe citar que, además de las pensiones de jubilación, también las hay de orfandad, viudedad e incapacidad permanente.

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'Boomers'

Ese 1,08 millones de prestaciones valencianas equivalen a un 10,3 % de todas las que se abonan en España, que alcanzan la cantidad de 10,49 millones, y están un 1,71 % por encima de las del mismo mes del año pasado. El incremento está motivado en la llegada de la numerosa generación de los 'baby boomers' pero también en el alza de las pensiones, lo que permite a muchos ciudadanos adelantar su jubilación. La pensión media en la Comunitat Valenciana, que incluye todos los tipos de prestación, se situó en junio en los 1.270 euros, con una subida del 4,79 %. Aunque este porcentaje es ligeramente superior al 4,57 % de la media española -donde la prestación alcanza los 1.371 euros-, las pensiones valencianas se quedan a un 92 % de las que se pagan de media en todo el país.