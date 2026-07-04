Un astillero vigués envía a València la primera planta fotovoltaica marina de España

La empresa gallega Marina Meridional ha iniciado esta semana el traslado al puerto de València de la primera plataforma fotovoltaica marina española. El proyecto lo ha impulsado BlueNewables (firma tecnológica española especializada en energía renovable marina) en colaboración con Naturgy.

La estructura salió de las instalaciones del astillero vigués San Enrique, integrado en el grupo Marina Meridional, tras haber sido puesta a flote el 18 de mayo mediante una compleja maniobra de izado. La travesía hasta València está previsto que pueda completarse en algo menos de dos semanas. La plataforma tiene 600 paneles solares.

La estructura flotante será conectada en el puerto para validar la tecnología en mar abierto. La plataforma forma parte de la alianza de Naturgy con Valenciaport para impulsar el proceso de descarbonización del recinto del Grao. A través de su plataforma de innovación Innovahub, la compañía del sector de la energía está impulsando este proyecto pionero en España para el desarrollo de tecnología fotovoltaica flotante en mar abierto, en colaboración con BlueNewables.

Esta iniciativa, que cuenta con una subvención del IDAE en el marco del programa Renmarinas, busca explorar nuevas soluciones renovables que permitan avanzar en el desarrollo de energías limpias.

Paiporta

La plataforma ha sido bautizada con el nombre de Paiporta en homenaje a las víctimas de la dana. La estructura quedará conectada en el puerto en las próximas semanas para iniciar la fase de pruebas y continuar con la validación operativa de la tecnología en mar abierto.

El director de los astilleros San Enrique, José Luis Torres, resaltó: “Paiporta representa un hito de enorme relevancia tanto para el conjunto de la industria marítima como energética. Nos sentimos especialmente orgullosos de haber participado en el desarrollo y construcción de una solución tecnológica llamada a transformar el aprovechamiento de la energía solar en entornos marinos, contribuyendo de forma decisiva al avance de las energías renovables a escala global”.

Tipo catamarán

La solución tecnológica desarrollada a través de esta plataforma incorpora un innovador diseño tipo catamarán, optimizado para condiciones marítimas, que permite emplear flotadores más eficientes. Esto facilita situar los paneles a mayor altura sobre el nivel del mar y mejorar tanto su rendimiento como su mantenimiento.

Además, los paneles instalados son de tecnología bifacial, capaces de generar energía tanto a partir de la radiación solar directa como de la luz reflejada sobre la superficie. Esta característica refuerza el carácter innovador del proyecto y su posicionamiento como una de las iniciativas más relevantes en el ámbito de la energía renovable flotante, según subraya Marina Meridional.

Astilleros San Enrique trabaja en la construcción de la segunda plataforma, cuya entrega está prevista para después del verano. Las dos plataformas tendrán una potencia conjunta de un megavatio (MW). El proyecto de BlueNewables y Naturgy supone un hito en el sector energético nacional, al tratarse de la primera instalación de energía solar flotante en el mar a escala precomercial en España.

Dos años

La colaboración entre Naturgy y Valenciaport se extenderá durante dos años desde la puesta en marcha del sistema, incluyendo datos de rendimiento, incidencias técnicas, informes de funcionamiento, costes, lecciones aprendidas y estrategias de despliegue tecnológico.

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El proceso de descarbonización del puerto de València contempla inversiones significativas, incluyendo 130 millones de euros destinados a acciones medioambientales para alcanzar el objetivo de «cero emisiones» para 2030.