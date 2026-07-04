Cuándo se considera que alguien es rico en España

En España no existe una cifra exacta oficial para determinar quién es rico, pero los datos económicos marcan que tener 600.000 euros de patrimonio neto te sitúa en la clase media-alta o en el top 5%-10% más rico de la población. A partir de dicha cantidad la Agencia Tributaria establece un tramo de rendimiento del trabajo sujeto al mayor gravamen en la escala general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que asciende al 47%.

Los expertos diferencian entre riqueza de ingresos y de patrimonio. El patrimonio neto es el valor de todos los bienes (casas, coches, ahorros, etc.) menos las deudas. Con 600.000 euros se al selecto grupo de españoles con mayor patrimonio, cuya declaración se realiza anualmente coincidiendo con la campaña de la la Renta (entre abril y junio).

En la Comunitat Valenciana, el mínimo exento para declarar el patrimonio es de 1.000.000 euros (al que se suman hasta 300.000 € exentos por la vivienda habitual). Además de superar esos límites, se está obligado a declarar si los bienes y derechos superan los 2.000.000 € o si la cuota tributaria resulta a ingresar.

Expertos financieros de Bankinter y de Business Insider España señalan que una persona es realmente rica cuando su patrimonio es lo suficientemente amplio como para poder vivir de él sin necesidad de trabajar. Este umbral varía notablemente dependiendo de las circunstancias, las cargas familiares y si se reside en grandes ciudades, donde el coste de vida es más elevado.

En grandes ciudades

El número de declarantes del IRPF con ingresos superiores a 601.000 euros se ha disparado en la Comunitat Valenciana durante 2024 -ultimo ejercicio contabilizado por la Agencia Tributaria- al pasar a 1.375 personas, lo que supone un incremento del 30% respecto al año anterior. En España, esa cifra roza las 19.000 personas, cuyo crecimiento histórico se concentra mayoritariamente en Madrid (8.278 declarantes) y Cataluña (4.040 personas). A pesar de este fuerte repunte, este grupo representa solo el 0,08% del total de los declarantes. En contraste, la inmensa mayoría de los españoles se agrupa en tramos de renta mucho más moderados.

Sagas empresariales

Según la edición de 2025 de Forbes las grandes sagas empresariales suman 292.100 millones de euros, 16.600 millones más que en 2024. En la cima, Amancio Ortega vuelve a reinar con 109.900 millones de euros, una cifra que, pese a caer respecto al año pasado, mantiene al fundador de Inditex como el hombre más rico de España y noveno del mundo.

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Le sigue su hija, Sandra Ortega, con 10.000 millones, y en tercer lugar Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, que eleva su patrimonio hasta los 8.000 millones. El top 5 lo completan Juan Roig, presidente de Mercadona (7.900 millones), y Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca (6.200 millones). Además, aparecen otros nombres ilustres como Florentino Pérez (ACS y Real Madrid, 3.100 millones), Hortensia Herrero (Mercadona, 4.400 millones) o Miguel Fluxà Roselló (Iberostar, 3.300 millones). En conjunto, el panorama refleja una riqueza cada vez más concentrada: solo las dos primeras familias, Ortega y Del Pino, acumulan más de la mitad del total.