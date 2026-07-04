Ford exporta a Norteamérica el modelo de Almussafes para reducir fallos en sus motores

El fabricante estadounidense Ford mira hacia su planta de Almussafes para resolver uno de sus mayores quebraderos de cabeza: la avalancha de llamadas a revisión que arrastra desde el año pasado.

Desde hace más de dos décadas, dicen desde la compañía, la planta de Valencia ha consolidado el análisis completo, casi uno al día, de sus motores como una de sus herramientas "más potentes" de diagnóstico y prevención de problemas de calidad.

Lo que nació como un estándar local "es hoy un modelo de referencia global" dentro de Ford, transferido ya a plantas como la de Cleveland (EE UU) y ahora también a Canadá.

Almussafes desmonta prácticamente cada día un motor para evitar posibles errores. Este modelo se inició con el lanzamiento de la familia de motores 2.0L GTDI Ecoboost. Desde entonces, "ha evolucionado bajo el procedimiento de calidad interno, superando las exigencias del procedimiento corporativo global", explican desde Ford a Levante-EMV.

Mientras que el estándar global permite desensamblar motores sin rodaje previo o realizar muestreos cada cuatro meses, en Almussafes todos los análisis se realizan sobre motores de pruebas en sala de ensayo.

"Esto garantiza que las piezas se analicen bajo condiciones reales de estrés térmico y mecánico", algo que lo convierte "en el método de detección más riguroso de problemas de calidad en el proceso de fabricación", cuentan desde la compañía estadounidense a este periódico.

El proceso: un análisis forense de alta precisión

Desde Ford relatan a Levante-EMV el proceso de revisión que, aseguran, "no es una inspección visual rápida; es un análisis forense de alta precisión técnica".

En cuanto al equipo, la tarea corre a cargo del Engine Lab Quality Team (Equipo de Calidad del Laboratorio de Motores), un grupo de técnicos especializados en ingeniería.

El laboratorio desensambla al menos los dos motores semanales por procedimiento, aunque el ritmo habitual es de cuatro a cinco motores a la semana, cuentan desde Ford.

Motor 2.3L EcoBoost de Ford. / Levante-EMV

Realizar un análisis completo con desmontaje, control dimensional de piezas internas, auditorías de par y análisis de desgaste -relatan- requiere 36 horas de trabajo "meticuloso", sostienen.

Para la compañía, "el verdadero valor [de este procedimiento] reside en su capacidad para influir de inmediato en la línea de producción antes de que cualquier desviación llegue al cliente".

Cada semana, el equipo convoca una sesión donde participan los líderes de las áreas de producción (Mecanizado y Montaje), el equipo de Calidad, Ingeniería de Producto y proveedores. En este foro se analizan los hallazgos del laboratorio cara a cara con la operación.

Almussafes, 'planta escuela'

Esta estrategia ha sido uno de los "grandes contribuidores" que ha permitido que el motor 2.5L fabricado en Almussafes, sea considerado el mejor motor de Ford en calidad del mundo”, explican desde Ford a este diario.

Valencia, aseguran, "ha actuado como planta escuela" y la firma del óvalo ya exporta este concepto a su planta de motores de Cleveland (EE UU). "Hoy, ambas plantas hablan el mismo idioma de calidad preventiva, posicionando a Valencia como un referente de excelencia técnica y de exportación de conocimiento dentro de la corporación", concluyen.

Líder en llamadas a revisión

En 2025 la firma del óvalo cerró con el mayor número de vehículos llamados a revisión jamás registrado por un fabricante, 12,9 millones de coches, muy por delante de Stellantis, segunda con 2,7 millones de unidades.

La revista estadounidense 'Road & Track' ha publicado recientemente una conversación con Neil Wilson, director de la planta de Essex (Canadá), quien confía en el sistema de Valencia para encontrar una solución al respecto desde su fábrica.

Según Wilson, al buscar una solución la compañía repasó sus plantas de motores con mejores resultados de calidad en el mundo. La ganadora fue Almussafes. El resto de plantas, Essex incluida, solo recurría a desmontajes cada tres meses o cuando sospechaba algún problema.

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Según 'Road & Track', Ford no espera que las llamadas a revisión se detengan de inmediato, pero confía en extender a todas sus fábricas el modelo de Almussafes.