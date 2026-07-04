El número de ricos se dispara un 30% en la Comunitat Valenciana

El número de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con ingresos superiores a 601.000 euros se ha disparado en la Comunitat Valenciana durante 2024 -ultimo ejercicio contabilizado por la Agencia Tributaria- al pasar a 1.375 personas, lo que supone un incremento del 30% respecto al año anterior. En España, esa cifra roza las 19.000 personas, cuyo crecimiento histórico se concentra mayoritariamente en Madrid (8.278 declarantes) y Cataluña (4.040 personas).

Los ricos, por tanto, están en máximos históricos. A diferencia de la mayoría de los contribuyentes, cuyas rentas provienen de salarios o pensiones, este colectivo también obtiene gran parte de sus ingresos de ganancias patrimoniales, dividendos, plusvalías y rendimientos de inversiones. En ese sentido, el buen comportamiento de los mercados financieros y empresariales en estos últimos ejercicios ha impulsado directamente estas cifras, que definen la situación de grandes fortunas y los altos directivos, que continúan ubicándose en los grandes núcleos urbanos. Madrid concentra casi la mitad de estos contribuyentes (44%), seguida de Barcelona (21%).

Crecimiento en España

En España, hay cada vez más ricos. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, en 2024 un total de 18.829 personas declararon rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a 601.000 euros anuales. Esto implica una subida del 27,8% sobre el año 2023. El año que Pedro Sánchez llegó al poder, en 2018, y según también la Agencia Tributaria, declararon en el IRPF ingresos superiores a 601.000 euros 11.367 personas.

A pesar de este fuerte repunte, este grupo representa solo el 0,08% del total de los declarantes. En contraste, la inmensa mayoría de los españoles se agrupa en tramos de renta mucho más moderados. Sea como fuere, el volumen de megaricos valencianos casi se ha multiplicado por cuatro desde hace una década, ya que en 2015 la Comunitat Valenciana tan solo tenía 376 declarantes con ingresos superiores a los 601.000 euros.

Desde la crisis financiera

Los datos del Fisco, correspondientes a 2024, arrojan que el número de declarantes de IRPF con ganancias superiores a los 601.000 euros ha subido casi un 80% desde 2007, al inicio de la crisis. La mayor parte de los contribuyentes valencianos (580.984 personas, el 20,8% del total) declaró unos rendimientos de entre 30.000 y 60.000 euros, según la última estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2024 publicada por la Agencia Tributaria.

Además, 351.945 contribuyentes (el 16,43%) declaró rendimientos entre 1.500 y 6.000 euros, mientras que otros 427.205 (el 19,94%) declararon entre 6.000 y 12.000 euros.

Una oficina de la Agencia Tributaria / Levante-EMV

De su lado, 165.313 liquidaciones de IRPF (el 7,72% del total) se situaron en el tramo más bajo, entre 0 y 1.500 euros para todo el año, mientras que un total de 55.803 de declaraciones, el 2,60 % del total, registró un resultado de la declaración negativo o cero, donde se incluyen los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por su parte, las rentas más bajas no aparecen reflejadas en esta estadística, ya que la mayoría de quienes las perciben no está obligada a presentar la declaración de la renta.

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En la Comunitat Valenciana se presentaron 2.925.094 declaraciones del IRPF correspondientes a la campaña del ejercicio de 2025 (presentadas en 2026). Esto representa un incremento del 4,88 % respecto al año anterior. Más de 35.700 contribuyentes de la Comunitat Valenciana han presentado la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 con la asistencia de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), lo que supone un incremento del 18,7 % respecto a la campaña anterior.