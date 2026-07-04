Movilidad
Un robo de cable provoca retrasos de 25 minutos en la alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía
La incidencia afecta al corredor sur tras daños en la señalización entre Malagón y Ciudad Real, mientras Adif trabaja en la reparación de los circuitos de vía
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Ramón Morales
Sevilla
Un robo de cable en Ciudad Real está causando problemas en la señalización ferroviaria en el tramo comprendido entre Malagón y Ciudad Real, una incidencia que está provocando demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Según ha informado InfoAdif a través de su cuenta en la red social X, los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur circulan con retrasos aproximados de 25 minutos.
Adif ha señalado además que su personal técnico trabaja ya en la reparación de los circuitos de vía dañados para restablecer la normalidad en la circulación ferroviaria.
Fuente: El Correo de Andalucía
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