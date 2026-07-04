València y l'Horta crean un tercio de las nuevas empresas y el empleo de la Comunitat Valenciana

Tres comarcas -l'Horta Sud, l'Horta Nord y València- acaparan casi un tercio de las empresas que se crearon en la Comunitat Valenciana en el último año. Lo mismo sucede con el empleo. Son datos del primer trimestre de 2026 aportados por el Institut Valencià d'Estadística (IVE). Los tres territorios, sin embargo, no son tan preponderantes en el campo de los autónomos.

El número de empresas inscritas en la Segurida Social en la Comunitat Valenciana ascendió al finalizar el pasado mes de marzo a 156.565. El incremento respecto al primer trimestre de 2025 fue de 2.933, es decir, un 1,9 % más. Las tres comarcas citadas al principio ganaron 1.135 mercantiles en dicho período a razón de 121 l'Horta Nord, 499 València y 515 l'Horta Sud, precisamente una de las comarcas más afectadas por la dana de octubre de 2024. La suma de las tres representa un 38,6 % del total de nueva generación.

Territorio

El territorio con más empresas es València, con 28.929, seguida de l'Alacantí (16.035 y un crecimiento anual de 367) y l'Horta Sud (13.207). El IVE analiza también la variación en los 50 municipios de la Comunitat Valenciana con más empresas. El resultado es que la población con mejor evolución es Mislata, con una ganancia cercana al 6 %. Muy cerca está Almassor, y en torno al 5 %, Catarroja. Onda, Elda y Petrer encabezan el grupo de localidades con balance negativo.

Polígono de Riba-roja de Túria / Levante-EMV

Las conclusiones sobre las mercantiles son casi idénticas a lo que se observa a la hora de contabilizar a los trabajadores de las empresas inscritas en la Seguridad Social. Las 156.565 firmas que hay en al autonomía emplearon a 1,71 millones de personas al finalizar el pasado mes de marzo. Fueron 58.603 más que justo un año antes, con un crecimiento del 3,5 %.

Trabajadores

Las tres comarcas que integran al Cap i Casal y a su área metropolitana acrecientan en 23.834 su número de trabajadores, repartidos entre los14.967 de València, los 4.908 de l'Horta Sud y los 3.959 de l'Horta Nord. De nuevo, la primera de las tres es la que tiene un mejor comportamiento interanual de todas las comarcas de la autonomía seguida por los 8.152 de l'Alacantí. Solo tres espacios geográficos experimentaron una evolución negativa en la afiliación de empleados: l'Alcalaten, los Serranos y la Ribera Baixa. Esos casi 24.000 trabajadores más equivalen a un 40 % de los que se incorporaron al mercado laboral en su conjunto en todo el territorio valenciano.

Autónomos

En cuanto a autónomos València y l'Horta se mantienen en las primeras posicones, pero no con tanta preponderancia como en empresas y trabajadores. La cifra de personas de este colectivo inscritas en la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana se situó en 218.580, con una mejora interanual del 1,6 % que se traduce en un aumento de 3.459. En este caso, las tres comarcas mencionadas se quedan ligeramente por debajo del tercio del total de nuevas. Suman 1.110 y se quedan en el 32 % del total.

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El documento reitera el peso de los servicios y de las pyme en la conformación del tejido productivo valenciano. El sector terciario es el que concentra mayor número de mercantiles, con un 77 % del total, mientras que las empresas que tienen entre 10 y 49 trabajadores son las que más aumentan en términos relativos con un alza del 2,8 %.